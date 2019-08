AMLO: fondo para atender a la frontera sur, creado para el saqueo

La purga en el gobierno federal incluye a la Secretaría de Gobernación. “Estamos limpiando a Gobernación”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la actividad fantasmal de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS), órgano administrativo desconcentrado de la dependencia.

“Cundieron estos organismos como hongos después de la lluvia. Aparatos burocráticos onerosos y, en algunos casos, orientados a la corrupción. Todo esto se está limpiando, lo vamos a seguir haciendo. Y habrá una investigación. Qué bueno que ustedes estén ayudando en eso, lo que crearon para permitir el saqueo, porque una parte del presupuesto la destinaban a maicear”, respondió el mandatario a Crónica.

La CAIMFS, publicó este diario en los últimos días, fue creada en julio de 2014 por el expresidente Enrique Peña Nieto para coordinar, en el papel, cientos de proyectos millonarios “en beneficio” de la frontera sur, los cuales derivaron en obras inexistentes e inconclusas. Tan sólo para su operación nominal, se le han asignado casi 500 millones de pesos en años recientes.

Se simuló su desaparición en agosto de 2015, pero ha continuado funcionando hasta este primer año del lopezobradorismo, cuando se nombró como su directora general a María del Carmen Ramírez García, esposa del exgobernador de Tlaxcala Alfonso Sánchez Anaya. Ambos dejaron al PRD para sumarse a Morena.

“No debe de haber amiguismo ni influyentismo ni nepotismo en estos organismos. Cuánto tiempo llevamos en el gobierno, estoy trabajando todos los días y a las vivas y no sabía de esta Coordinación”, expresó.

—Usted ha contado que vienen funcionarios y le dicen: ‘acuérdate que te apoyé, y traigo aquí a mi gente para colocarla en puestos’. El exgobernador Sánchez Anaya es alto directivo en la Secretaría de Seguridad Pública de Durazo, y su esposa en esta Coordinación. ¿Hay la voluntad de que esto se acabe en su gobierno? —se le cuestionó.

—Desde luego, también hay que ver si existe un conflicto de interés, o que haya sido por influyentismo, por ser familiar y que no tenga experiencia para desempeñar ese cargo.

Sin embargo, según el Presidente, “con independencia de la relación familiar, que no tiene por qué ser un impedimento, si cumplen con el perfil, el fondo del asunto y lo más reprobable es la creación a diestra y siniestra de estos organismos que no sirven, que significan nada más gastar por gastar, que no tienen ninguna utilidad para la sociedad, son aparatos burocráticos inservibles. Eso es lo que no se puede mantener. Esta tecnocracia, además de corrupta, resultó ineficiente y fantoche. Mucho gasto”.

Esta simulación, dijo, no fue exclusiva del sexenio pasado: “Viene de tiempo atrás: Calderón (Felipe) hizo instalaciones de aduanas supuestamente para cuidar que no entraran las armas, en un año se confiscó una pistola 22, pero la construcción en Tijuana de una de esas instalaciones se llevó muchísimo dinero”.

PUESTOS DETENIDOS. Como ejemplo de la proliferación de instituciones inservibles, López Obrador reveló al menos 100 nombramientos pendientes en el gobierno.

“¿Y saben por qué no los nombro? Porque no pasa nada si no se ocupan los cargos, porque son instituciones, comisiones u organismos sin ninguna función operativa, no implican nada, se crearon para dar empleo a los amigos, cercanos al régimen. Estaba excedido el gobierno”.

Instancias usadas para negocios

Ayer se reportó al Presidente el número de declaratorias de emergencia para activar el Fondo de Desastres Naturales (Fonden): suman 13 en lo que va del año, cuando, a estas alturas de 2018, se habían emitido 75 declaratorias. “Puede ser de que antes llovía más y había inundaciones y deslaves, pero ¿de 75 a 13?, ¿por qué?, no había control del Fonden, compraban catres, láminas, de todo, sin licitar, a precios elevadísimos”, dijo López Obrador.