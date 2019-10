AMLO garantiza apoyo a Michoacán, pero “sin letalidad ni masacres, como antes”

Habrá apoyo a Michoacán y a otros estados azotados por la violencia, pero “sin letalidad, porque nosotros no vamos a ajusticiar ni a masacrar, eso que se hacía anteriormente no se llevará a cabo nunca”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras la emboscada en Aguililla.

Calificó al municipio michoacano como “zona violenta”, donde se atenderán las causas de la descomposición social mediante los programas de ­bienestar y, a la par, se desplegará a la Guardia Nacional “en coordinación con el estado, y evitando que la autoridad se mezcle con la delincuencia”.

Por segundo día consecutivo, el gabinete presidencial de seguridad se presentó en Palacio Nacional, para rendir cuentas en la materia y abordar los retos.

Entre los integrantes predominó la idea de evitar la confrontación directa con grupos criminales y las matanzas…

“Vamos a pacificar al país sin uso de la violencia y sin represión, es perfectamente posible. No podemos sustentar la eficacia del trabajo de seguridad en violaciones al uso de la fuerza pública, no caeremos en la tentación conservadora de que la fuerza lo resuelve todo, debe ser el último recurso. La violencia siempre pierde, así gane la primera batalla”, consideró Alfonso Durazo, quien reiteró su promesa de bajar los índices de criminalidad en los primeros tres años de gobierno, para consolidar los resultados en el trienio restante.

Hasta ahora, el municipio de Aguililla no ha firmado un acuerdo de colaboración con el estado para establecer un mando único.

En cualquier caso, refirió el secretario de Marina, Rafael Ojeda: “las Fuerzas Armadas no emplearán violencia, sino estrategia y entrenamiento para defenderse de los agresores. Nosotros no somos los violentos. Muchos hablan de que cuando salimos a las calles se recrudeció la violencia y no es cierto, sólo respondemos a las agresiones de la delincuencia organizada”.

El general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, anunció una reestructuración del dispositivo desarrollado en territorio michoacano y, de manera específica, en Aguililla, a donde se desplegaron más de 80 soldados y un helicóptero, con la intensión de buscar a los atacantes y realizar trabajo de Inteligencia. También se movilizó el mando de la 43 Zona Militar, en Apatzingán.

...Y AUREOLES LE PIDE ACTUAR “SIN REPARTO DE CULPAS”. Certero en su llamado al gobierno federal para actuar “sin reparto de culpas” contra las bandas del crimen organizado en el país, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pidió este martes al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hacer frente a los grupos del crimen organizado que no entienden de razones y que atentan contra la seguridad pública del país.

Desde Morelia, el gobernador encabezó la ceremonia de cuerpo presente a 10 de los 13 policías que el lunes fueron emboscados en el municipio de Aguililla.

“El día de ayer (lunes), Michoacán fue testigo de uno de los actos más cobardes e inhumanos que la delincuencia organizada ha cometido en contra de personas que todos los días cumplen con la misión de proteger a la sociedad”, dijo Aureoles Conejo al inicio de su mensaje.

Señaló que tras el ataque a los policías estatales hay bandas de la delincuencia organizada que operan a nivel nacional desde hace años, por lo que urgió a los tres órdenes de gobierno a actuar de manera conjunta para que este tipo de actos no vuelvan a ocurrir y no queden impunes.