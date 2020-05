AMLO insiste en tregua con opositores hasta que termine crisis por COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus opositores a una tregua política, en tanto se supera la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Una vez pasada la emergencia, ofreció el jefe del Ejecutivo, está dispuesto a seguir con la confrontación de ideas en un ambiente respetuoso.

El mandatario federal urgió a quienes no simpatizan con su política de gobierno a no mezclar sus críticas con las acciones que se llevan a cabo para contener la infección del coronavirus.

“Yo les digo a los conservadores que una vez que pasen la pandemia, que volvemos a la confrontación política, ideológica, respetuosa, que vayamos al debate, que es bueno, que es parte de la democracia", expresó en su conferencia de prensa matutina.

“Pero que no mezclemos ahora, que no se vincule la pandemia a lo político-electoral, si es que se puede... si no, pues vamos a ser respetuosos, pero vamos a usar nuestro derecho de réplica”, indicó.

López Obrador criticó que algunos medios se presten para criticar la crisis en el sector salud por la pandemia y se magnifique la tragedia. Pidió a la sociedad unirse y hacer conciencia y salir juntos adelante.

ijsm