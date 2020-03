AMLO irá a Oaxaca; sólo verá a habitantes de Guelatao

Explicó que la decisión se debe a las indicaciones del equipo de expertos y científicos en el sector salud, y para no darle motivos de crítica a sus adversarios, “esto para que no digan que el presidente no sigue las indicaciones, esto para que los adversarios no tengan nada con que estar atacándonos, que nosotros no demos motivos".