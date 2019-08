AMLO llama a fraternidad universal

Al hacer un llamado a la unidad y la fraternidad universal, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su solidaridad con los familiares de los siete mexicanos muertos y al menos 6 heridos a consecuencia del tiroteo de este sábado en El Paso, Texas, en Estados Unidos.

Mediante la gira de trabajo que realizó este domingo por Huetamo, Michoacán, donde visitó el Hospital Rural, López Obrador subrayó sobre ese caso que “lamentamos lo sucedido y reafirmamos nuestra convicción de que no deben enfrentarse los problemas con el uso de la fuerza, con la incitación al odio”.

En ese sentido, acentuó que “tenemos que buscar resolver nuestros problemas con fraternidad universal; serenar a los países, al mundo”.

Puntualizó que “lograr la paz es lo más importante. Nada de armas destructivas. Amarnos unos a otros, no odiarnos, hacer a un lado la discordia y buscar siempre la unidad de todos los seres humanos. Abrazos, no balazos. Ésa es nuestra postura”.

El jefe del Ejecutivo federal refirió que los gobernadores de los estados donde son originarias las víctimas ya están enterados para que proporcionen ayuda a los familiares.