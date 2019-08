AMLO: No hay diálogo con grupos criminales; la paz se irá definiendo

El presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso dar motivo a más especulaciones sobre una posible negociación con grupos del crimen organizado con el objetivo de frenar la desenfrenada violencia armada en el país, por lo que durante su conferencia matutina aclaró que no hay ningún diálogo con bandas del crimen organizado, y si bien en el Plan Nacional de Desarrollo se propone buscar mecanismos para conseguir la paz en el país, “es un proceso que aún no iniciamos”.

López Obrador salió al paso de la polémica que se desató el martes, cuando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en un primer momento y sin especificar el punto, dijo que había pláticas con grupos armados que deseaban deponer las armas, lo que desató la confusión de si se trataba de bandas del crimen organizado o de autodefensas, por lo que el mandatario respondió que “el diálogo del gobierno para alcanzar la paz, no es con el crimen organizado”.

“No hay diálogo con grupos del crimen, lo que hay es un planteamiento de buscar un proceso de paz en el país con la participación de todos, pero irlo definiendo, también escuchado a todos y desde luego a las víctimas, no se puede hacer nada si no se tiene la anuencia de las víctimas”, indicó.

Al tocar el tema de los grupos de las autodefensas, refirió que su gobierno no promoverá nada que signifique la autodefensa, “lo que hicieron los gobiernos pasados fue indebido, porque la seguridad la tiene que garantizar el Estado, no podemos promover la creación de grupos para atender temas de seguridad, eso ni funciona y genera mucho desorden”.

El presidente López Obrador aclaró que, conforme a la Constitución Política, es al Estado mexicano al que le corresponde garantizar la paz y la tranquilidad, la protección de los ciudadanos. “No vamos a renunciar a esa facultad y estamos trabajando todos los días, por eso se creó la Guardia Nacional para garantizar la paz”.

En el mismo tenor y haciendo a un lado tanto a las autodefensas como a grupos del crimen organizado, resaltó que para lograr la paz en el país se debe avanzar “eslabón por eslabón” porque es una cadena y se deben atender las causas que detonaron la inseguridad, la violencia, “que es lo que estamos haciendo, que se rescate al campo, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes. Eso es muy importante”, así como la creación de la Guardia Nacional, que es un ente clave para encaminar la paz en el país.

Asimismo, destacó que entre los programas para frenar la violencia en el país, además del diálogo entre todos, está la campaña contra las adicciones y se avanza en varios sentidos, “pero todavía no hemos llegado a ponernos de acuerdo, porque vamos a convocar para ese propósito a ciudadanos, a organizaciones civiles y a las iglesias”.