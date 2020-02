AMLO pide no caer en "psicosis colectiva" ante primer caso de coronavirus en México

AMLO llamó a la ciudadanía a estar tranquilos ante el primer caso de coronavirus confirmado en México y no caer en psicosis colectiva, porque no se no se trata de algo terrible; este caso “ni siquiera es equivalente a la influenza”, dijo.

Ante la confirmación del primer caso del primer caso de Coronavirus en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el sistema de salud mexicano tiene la capacidad para hacerle frente al COVID-19 y están preparados para atender los casos que se vayan desarrollando.

“Estamos preparado para enfrentar esta situación de coronavirus, tenemos los médicos , los especialistas, los hospitales. Tenemos la capacidad para hacerle frente a este caso de coronavirus, en la medida en que se vaya desarrollando, presentando, vamos a atender los casos”, explicó el presidente en su conferencia mañanera.

AMLO llamó a la ciudadanía a estar tranquilos, no distorsionar la información y no caer en psicosis colectiva, porque no se no se trata de algo terrible; este caso “ni siquiera es equivalente a la influenza” y se anticipó que llegaría.