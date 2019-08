AMLO planea universidad para médicos y enfermeras

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció durante su conferencia matutina de este jueves la creación de una nueva Universidad Nacional de Medicina, que tendrá su sede en la Ciudad de México, y cuya finalidad será la de atender el déficit de especialistas, médicos y enfermeras, en el sistema de salud.

“Estamos hablando con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (Claudia Sheinbaum) porque ella tiene el propósito, y nosotros vemos con muy buenos ojos, crear una universidad destinada a la formación de médicos y de enfermeras, una universidad nacional”.

Asimismo, AMLO refirió que se ha rechazado a los jóvenes con el pretexto de que no pasan el examen de admisión a las universidades, lo que ha causado que no existan médicos suficientes para el país. Indicó que incluso en el Seguro Social hay vacantes que no pueden cubrirse debido a que no se cuenta con ciertos especialistas.

“Necesitamos con urgencia formar médicos y especialistas. Ya existe este proyecto, se está pensando en la creación de una universidad especial de formación de médicos y de enfermeras, nacional, que esté administrada por el Gobierno de la Ciudad de México con el respaldo del Gobierno federal”, agregó, sin dar detalles sobre este proyecto.

Sin embargo, el mandatario reiteró que para finales de año estarán funcionando 100 universidades Benito Juárez, con lo que desahogará la demanda de las escuelas de nivel superior como la Universidad Nacional Autónoma de México y el IPN.