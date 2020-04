AMLO presentó su Programa Emergente de Bienestar y Empleo

DIP. MARIO DELGADO, COORDINADOR DE MORENA, CÁMARA DE DIPUTADOS:

+No se avanza logrando éxitos

sino superando fracasos

Orison Swett Marden

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ayer el Programa Emergente para el Bienestar y el Empleo.

Indicó que al día de hoy el país cuenta con seis mil 425 camas de terapia intensiva con sus respectivos ventiladores y con el personal de enfermería y médicos especializados

Dijo que instruyó a los secretarios de Marina y Defensa para que apoyen en esta etapa en la implementación de los planes Marina y DN-III,

Esas dependencias recibieron cinco mil millones de pesos y tendrán en breve mil 399 camas, equipos y personal médico especializado para atender en terapia intensiva a enfermos del COVID-19.

Señaló que hace tres meses, antes que otros gobiernos en el mundo, su gobierno empezó las recomendaciones preventivas para evitar la saturación de hospitales y mayores pérdidas de vidas humanas

Desde el primer momento se tomó la decisión de dejar la conducción de la estrategia sanitaria a los médicos especialistas y científicos.

México, dijo el presidente, después de La India es el segundo país con menos infectados de COVID-19 y es el tercero país del mundo con menos defunciones por número de habitantes.

En otros aspectos de las ramas de gobierno que integran el Programa Emergente para el Bienestar y el Empleo, el presidente López Obrador informó que se iniciaron acciones para reactivar rápidamente la economía; por ejemplo, se decidió no aumentar los precios de los combustibles y ahora PEMEX vende la gasolina en 30 por ciento menos que antes de la pandemia.

Se invertirán 25 mil millones de pesos adicionales para la introducción de agua potable, drenaje, pavimento y mejoramiento de 50 mil viviendas en zonas marginadas de 50 municipios del país para crear 228 mil empleos directos y beneficios a la población

El programa Sembrando Vida, que da empleo permanente a 230 mil sembradores, se ampliará para 200 mil campesinos más.

ALGUIEN QUE TRABAJA EN…

+…- la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, envió unas cuantas palabras sobre lo intolerable que resulta la aparición del infaltable excremento nacional de nuestra muy protegida corrupción, gobiernos van, gobiernos vienen. Son cinco los puntos del mensaje recibido “1. Las enfermeras del INSAE ya aventaron la toalla porque no hay equipo para protegerlas… “2. Gustavo Reyes Tehrán, titular de la citada comisión, pidió a los empresarios apoyo para que manden comida para las enfermeras… “3. El secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, ofreció a los aspirantes a obtener una residencia que se les darían dos puntos en su examen si apoyabn a los pacientes infectados de Covid 19… “3. El INER y Nutrición están saturados. En el INER hay 360 pacientes graves hasta este momento en que le estoy escribiendo… “4. A los demás enfermos los van a mandar a Cardiología… “5. A los médicos que atienden enfermedades de alto riesgo no les van a pagar el apoyo convenido en sus contratos, porque no hay fondos (se lo robaron)”.

Internet: Lmendivil2010@gmail.com

Facebook: Leopoldo Mendívil

Twitter: @Lmendivil2015

Blog: leopoldomendivil.com