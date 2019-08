AMLO, promotor de Calderón

El modelo de operación política de la 4T incluye una referencia incesante a los adversarios. De ahí que uno de los fuertes de López Obrador sea la creación de villanos. Mientras más fuertes, desalmados y siniestros son los malos, más meritorio será vencerlos. Sin malos en la historia, el héroe, en este caso el tabasqueño, sería un tipo aburrido, con escaso brillo.

La mafia del poder tiene personal de sobra para hacerla de villanos, pero hay otros que sin ser integrantes VIP de esa mafia sí sirven para repartir culpas y mostrar un contraste favorable. Felipe Calderón es uno de ellos. Lo curioso es que cada arremetida de López Obrador es para Felipe como una bocanada de oxígeno, sobre todo ahora que está en trance de crear, junto con Margarita Zavala, un nuevo partido político.

AMLO pone a Calderón en primeras planas, en espacios destacados de los medios electrónicos y en las redes sociales. Algo que solo no podría alcanzar. Calderón, gracias a López Obrador, aparece gratis en los noticieros. El tabasqueño es su mejor publicista y, estoy seguro, Calderón se siente muy agradecido y no sería nada raro que él y Margarita ya estuvieran buscando a estas horas un regalito para el departamento de 300 metros cuadrados al que el mandatario acabado cambiarse. Para corresponder a la pequeña ayuda de sus enemigos. Le sugiero que le regale una hamaca, que tanto disfruta la gente del trópico.

Digo lo anterior porque ayer en la mañana el Presidente lanzó otro anuncio promocional en favor de Calderón. Dijo, según tomo de una nota periodística: “Su primer acto fue declarar la guerra al narcotráfico, sin tener elementos, sin saber el porqué de la inseguridad y de la violencia, sin atender las causas”.

El tabasqueño señaló que las repercusiones de lo que calificó como “un garrotazo a lo tonto al avispero” son el creciente número de los homicidios, las fosas clandestinas y los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. El líder del Ejecutivo Federal apuntó que la raíz de todo ese fenómeno fue el presunto fraude electoral del 2006. Si no se hubiese llevado a cabo el fraude del 2006, no estaría el país como está. Ese fraude causó muchísimo daño, porque impusieron a Calderón”, afirmó.

Calderón no desaprovechó el pase de gol y respondió con todo gusto. Negó el supuesto fraude y señaló que ganó las elecciones con limpieza y que el señalamiento de López Obrador en su contra es un “complejo” que tiene el mandatario. “Es una especie de complejo que lo ha acompañado en gran parte de su vida. Yo gané las elecciones con limpieza… Él (López Obrador) no ha presentado evidencias al respecto”, dijo Calderón en entrevista radiofónica que rescato. Además, el exmandatario realizó un exhorto al morenista, “que se ponga a trabajar”, dijo. “Si le sirve echarme la culpa de todo lo que le pasa no hay problema, pero que se haga responsable en el gobierno”, dijo.

A la narrativa del presidente López Obrador sobre el inicio de los llamados Operativos Conjuntos en diciembre del 2006 le falta un dato duro que vale la pena recuperar: Quien fue a Los Pinos para pedirle a Calderón que enviara a las fuerzas federales a Michoacán porque la policía local había sido rebasada y los criminales, La Familia y Caballeros Templarios eran el poder real, ese persona fue Lázaro Cárdenas Batel, entonces gobernador de ese estado. Si tiene dudas sobre la historia, pues sólo tiene que marcar en el teléfono rojo el número de la Coordinación de Asesores para que se pongan a platicar.

