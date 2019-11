AMLO: que el INE y la FGR “se aprieten el cinturón”

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las instituciones autónomas como el Instituto Nacional Electoral (INE), y la Fiscalía General de la República (FGR), deben ajustarse al presupuesto que les fue asignado y ser austeros en su operación.

Esto, luego de que el INE advirtió que el recorte de mil millones de pesos que avaló el Legislativo, pondría en riesgo su operación y la democracia.

“Que también se aprieten el cinturón, el gobierno se ‘tragaba’ todo el presupuesto, sueldos elevadísimos, bueno, los consejeros del INE, 300 mil pesos mensuales. Hubo, en el caso del Tribunal Electoral, buscaron hasta la terminación del mandato recibir una pensión equivalente al sueldo que recibían en activo, abusaron, eso ya no se puede. Entonces, austeridad, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y hay que regresar a Juárez”, dijo el Presidente desde Palacio Nacional.

López Obrador instó a un análisis de la reforma constitucional que reduzca el financiamiento a los partidos, y ese recurso sea entregado al INE.

“Pienso que los partidos deberían de aprobar una reforma para disminuir el dinero que reciben y si hace falta, darle al INE, porque es mucho dinero el que reciben los partidos y hubo una iniciativa para reducir a la mitad el presupuesto de los partidos y no pasó, se opuso creo que el PAN, entre otros, entonces así se podría”, sugirió el Presidente.