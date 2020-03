AMLO: “Que sea el gobierno quien se apriete el cinturón”

La estrategia lopezobradorista para encarar una predecible crisis económica ocasionada por el coronavirus y el derrumbe en el precio del petróleo incluye disminución en gastos operativos del gobierno, contención de impuestos y precios de combustibles, refuerzo de programas del bienestar e incluso repartición anticipada de apoyos.

Además, el fortalecimiento de la lucha anticorrupción y el uso de escapularios, amuletos y otras insignias de la buena suerte para protegerse de las desventuras.

También, tras la reunión de gabinete del martes por la noche, se decidió retardar lo más posible una eventual parálisis de la economía del país, provocada por el COVID-19.

“A los que se desesperan, comen ansias y quisieran cerrar todo, les digo: hay quienes tenemos asegurado un salario, pero hay mucha gente que se busca la vida en la calle. No podemos exponerlos, tenemos que defender esa economía”.

Pidió a los mexicanos confianza en sí mismos… “Estamos de pie y lo seguiremos estando por la grandeza de México. No nos dejemos apantallar”.

Enumeró los puntos esenciales de este plan, el cual se seguirá puliendo en los próximos días y deberá estar listo la noche del martes 24 de marzo, cuando vuelva a reunirse el gabinete.

Como primera medida, no se pedirá al pueblo más sacrificios: “Que sea el gobierno el que se apriete el cinturón; no sólo es austeridad, sino más trabajo y eficiencia, menos derroche, que no sea el pueblo el que padezca la crisis, lo vamos a garantizar en las circunstancias más complicadas, lo estamos blindando”.

Como segundo lineamiento, se mantendrán los programas sociales y quedarán descartados aumentos en los impuestos y en el precio de los combustibles, así como el crecimiento de la deuda pública. De manera específica, se darán recursos anticipados a los ancianos: “En vez de un bimestre les entregaremos dos, a partir de esta semana comenzamos. Esto significará ayudar de inmediato a más de ocho millones de adultos mayores”.

En lo foráneo, su gobierno vislumbra una estabilización de la economía mundial, por la intervención financiera de Estados Unidos; y en lo local, no espera problemas de desempleo, “porque tenemos posibilidad de ofrecer ocupación: se mantienen los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida”.

Se describió como un hombre tranquilo y sereno, a pesar de las crisis económica y sanitaria en el mundo, “porque estoy convencido que la mayor riqueza de México está en la honestidad de su pueblo. Si no hay corrupción, salimos”.

Sus aliados divinos y emblemas de la fortuna, fueron revelados tras preguntársele más detalles sobre el plan en caso de agravamiento económico.

“El escudo protector, es como el ‘Detente’, es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción”.

Y de inmediato comenzó a sacar de la cartera y a mostrar sus fetiches, obsequiados por simpatizantes, lo mismo católicos, evangélicos y librepensadores.

“Son mis guardaespaldas. Todo lo guardo, porque no está de más. ‘Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo’. Pero no hay ni siquiera enemigos, son adversarios”, expresó.

Enseñó al menos tres estampitas y buscó sin éxito un trébol regalado por el dueño de un restaurante en Tampico. Sí encontró un billete de dos dólares, el cual le fue entregado por un migrante como escudo fortuito…