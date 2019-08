AMLO rechaza que Presidencia gaste $16 mil por kilo de longaniza

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó hoy que su gobierno realice gastos exorbitantes, como la supuesta compra de longaniza a 16 mil pesos el kilo que fue difundida el lunes por un senador opositor, y pidió que no se le compare con gobiernos anteriores.

“Ahora sacaron que aquí en Presidencia íbamos a comprar chorizos de no sé cuánto dinero. Yo no como chorizo, lo digo con todo respeto. Creo que es un alimento muy bueno, pero yo soy más de la butifarra de allá de Jalpa, se las recomiendo”, dijo el presidente.

López Obrador pidió que no lo comparen con lo que hacían durante los gobiernos pasados, pues consideró que “eso calienta”.

“Nos quieren medir con la misma vara. Tampoco me gusta la moronga azul, no soy de la moronga azul, entonces no nos confundan”, señaló.

Ayer, el vicecoordinador del PAN en el Senado, Julen Rementeria, evidenció presuntas contradicciones sobre la austeridad republicana que pregona el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador con el supuesto costo que desembolsa la Presidencia de la República a la hora de adquirir la despensa que consumirán los inquilinos de Palacio Nacional o sus invitados donde algunos productos de “disparan” como la adquisición de 20 kilos de “longaniza de primera” por 335 mil 782 pesos, es decir, el kilo de este producto asciende a 16 mil 789 pesos.