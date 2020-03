AMLO rechaza renuncia de Javier May, coordinador de Sembrando Vida

El presidente Andrés Manuel López Obrador no aceptó la renuncia a Javier May Rodríguez como coordinador del programa Sembrando Vida, porque su trabajo es la conciliación y aseguró que el funcionario se quedará en su puesto.

Explicó que las diferencias fueron el decreto publicado el viernes en el Diario Oficial de la Federación en el que se retiran atribuciones de operación del programa a Javier May, pero “no fue consultado. Se va a revertir, y tampoco va a haber la renuncia”, dijo el presidente.

Ayer, en una circular dirigida al personal del programa Sembrando Vida, el funcionario aseguró que “no existen condiciones para seguir al frente de la coordinación”.

“Comunico a ustedes que he tomado la decisión de presentar mi renuncia al Presidente de la República al encargo que me encomendó como subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, y con ello a la coordinación del programa Sembrando Vida y al programa de Emergencia Social de la Frontera Sur. Una vez que la Secretaria de Bienestar ha abrogado unilateralmente las facultades requeridas para operar dicho programa, no existen condiciones para seguir al frente de la coordinación”, indicó.