AMLO: Recursos se entregarán a productores, no a líderes agrarios

Frente a los bloqueos que realizan algunas organizaciones campesinas en demanda de que los apoyos sociales federales lleguen a los productores del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no dará ni un paso atrás y los recursos se entregarán sin intermediarios.

“Eso no le gusta a algunos porque están haciendo movimientos y paros, pero no voy a dar ni un paso atrás. Ya saben cómo soy yo de terco y de perseverante”, expresó luego de recorrer el Hospital Rural de El Rodeo del programa IMSS-Bienestar.

Precisó que los recursos se entregarán al productor, no a los líderes agrarios y de alguna organización, para evitar que lleguen incompletos, con “moche” o “piquete de ojo”.

Ante las demandas de médico, enfermeras y ciudadanos, para que se otorguen mejores servicios, el mandatario indicó que “estoy aquí porque me interesa que haya ambulancias, médicos, medicinas”, y resaltó que para ello destinarán 40 mil millones de pesos para más medicinas, mejores centros de salud, basificación del personal y más médicos y enfermeras.