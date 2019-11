AMLO respeta opinión de Sicilia; "gobierno busca la paz sin violencia"

Afirmó que respeta la opinión de Javier Sicilia, pero no la comparte, luego de que del activista planteó si es momento de que los ciudadanos se movilicen para “obligar al gobierno a realizar una verdadera política de justicia, verdad y paz”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que respeta la opinión de Javier Sicilia, pero no la comparte, luego de que del activista planteó si es momento de que los ciudadanos se movilicen para “obligar al gobierno a realizar una verdadera política de justicia, verdad y paz”.

Al ser cuestionado en su conferencia de prensa sobre la carta que el activista envió a Julián LeBarón, por el ataque a su familia, donde murieron nueve personas, el mandatario federal aseveró que su gobierno busca la paz sin apostar por la violencia.

Tras señalar que el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad está en su derecho de manifestarse y plantear una movilización ciudadana, López Obrador indicó que “no tenemos por qué estar pensando lo mismo”.

Incluso reconoció que con el también activista tiene diferencias desde hace mucho tiempo, “desde una campaña no me deje que me diera un beso”, sin embargo, afirmó que él es libre de manifestarse.

La víspera, Sicilia condenó el ataque a nueve integrantes de la familia LeBarón y cuestionó si no es tiempo de que el pueblo de México vuelva a congregarse para sentar al poder, no a exigirle, sino a obligarlo a realizar una verdadera política de verdad, justicia y paz.

En su misiva, el poeta y activista planteó al pueblo de México volver a unirse y exigir un alto a la violencia y a las tragedias que tanto aquejan a la nación, como la tragedia de la familia Lebarón.

ijsm