AMLO responde con 10 puntos a protesta contra feminicidios

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que se están atendiendo el tema de feminicidios y celebró que las mujeres defiendan su derecho a la seguridad; aseguró que está trabajando todos los días para garantizar la paz y tranquilidad.

“Me pronuncio en favor de las mujeres , en contra del feminicidio, no se van a modificar las leyes para aminorar castigo a los delincuentes; estoy en contra del machismo, respeto a las mujeres, todos debemos respetar a las mujeres”, dijo al preguntarle su opinión sobre la protesta de un colectivo feminista afuera de Palacio nacional

López Obrador explicó que no se desvía del tema ni evade su responsabilidad y recordó que no es un presidente insensible y simulador. Aseguró que está haciendo todo lo que corresponde para que reduzca la violencia y que no agreda a las mujeres

El presidente concluyó con un mensaje de 10 puntos para las mujeres que protestan contra los feminicidios y la violencia de género: