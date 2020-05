AMLO revela por qué no le dieron mención honorífica en la UNAM

AMLO contó por qué la UNAM no le otorgó mención honorífica cuando se tituló como licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó por qué no recibió mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuando fue estudiante.

En el marco del Día del Maestro, narró que realizó un trabajo de tesis que se llama La formación del Estado nacional en México, pero de acuerdo a AMLO no le pudieron dar mención honorífica por tener 7.8 de promedio, porque le fue muy difícil estudiar.

“Habían acordado darme mención honorífica por la tesis y en eso ven mi antecedente y no tenía yo de promedio ocho, sino 7.8, porque fue muy difícil para mí estudiar, 7.8; entonces, no se puede presentar o no se puede dar mención honorífica sino es arriba de ocho”, argumentó el Presidente.

Dijo que llegó a la Facultad de Ciencias Políticas a estudiar en 1973, a vivir a la Casa del Estudiante Tabasqueño, donde le daban una beca, alimento y hospedaje en la colonia Guerrero, en la calle de Violeta, vivían 80 en una casa, “ya podrán ustedes imaginarse cómo era esa convivencia y así empecé a estudiar”, contó López Obrador

Explicó que él terminó como pasante, se tuvo que ir a Tabasco como director del Instituto Nacional Indigenista, se fue seis años, luego regresó por una circunstancia especial y decido hacer su tesis.

El mandatario recordó su época como alumno en la máxima UNAM, dónde estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, relató que para recibirse había que presentar dos exámenes de traducción de dos lenguas extranjeras y se metió a eso, a llevar dos traducciones de lectura, “las más fáciles, francés y portugués”, para cumplir con el requisito.

“Hoy es un día de recordar a los que fueron nuestras maestras, nuestros maestros, tenemos todos muchas enseñanzas, testimonios, anécdotas, todos de nuestros maestros de primaria hasta donde nos acordamos”, concluyó.