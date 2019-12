AMLO: “Se llevan muy bien y se respeta toda opinión”

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó este jueves durante su conferencia matutina que exista una confrontación entre dos de sus secretarios, Víctor Villalobos, de Agricultura, y Víctor Manuel Toledo, titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en torno a la protección del Alto Golfo de California.

El mandatario reafirmó su confianza y respeto a los integrantes de su gabinete, de quienes dijo, son gente preparada y capaz, comprometida con su proyecto de gobierno. “Se llevan muy bien, hay pluralidad y respeto a la opinión a cada miembro del gabinete, y siempre se llega a un acuerdo”, dijo el mandatario federal al ser cuestionado por Crónica, sobre lo publicado en donde se señala un reproche de parte del secretario de Agricultura, Villalobos, en contra del trabajo que está haciendo la Semarnat, al descuidar la zona del golfo de California, que es el hogar de la vaquita marina, y que esto implica un riesgo muy fuerte, muy grande de embargado de parte de Estados Unidos en perjuicio de esta zona y en perjuicio del país.

El mandatario salió al paso de un posible diferendo entre sus dos secretarios y aseguró que el titular de Medio Ambiente, Víctor Toledo, ha sido un defensor “de toda la vida” y por eso lo invitaron a ser parte de su gobierno, pues la dependencia que ahora encabeza, antes era concesionada a partidos políticos.

“A veces se concesionaba o se le entregaba a partidos después de las alianzas que se hacían y se entregaba a gente sin experiencia, no profesionales, no comprometidos con la naturaleza”, sostuvo el mandatario federal, quien reiteró que no existe confrontación entre los titulares de Agricultura y Semarnat.