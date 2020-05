AMLO sí tenía permiso para usar canción y video de Juan Gabriel

Presidencia siempre contó con la autorización de los derechos de la canción de Juan Gabriel, Amor Eterno, "simplemente fue un problema técnico que se pudo resolver de inmediato" con las plataformas, informó a Crónica Sony Music.

Ayer hubo una confusión en las redes sociales, por unos minutos Facebook y Youtube bloquearon el video que difundió el Presidente Andrés Manuel López Obrador junto con su esposa, Beatriz Gutiérrez Muller donde dedicaron la canción del “Divo de Juárez”, Amor eterno, con motivo del Dia de las Madres en México.

“Hoy es Día de las madres, esperamos que todas ustedes estén en casita. Si su mamá está lejos por favor no la visiten, estamos en una etapa de contingencia sanitaria, pero no por ello no vamos a dejar de celebrar", dijo López Obrador

Después de las palabras de López Obrador y Gutiérrez Müller, se presentó el video del cantante Juan Gabriel cuando interpretó la canción en su concierto en Palacio de Bellas Artes, que se realizó en diciembre de 1990.