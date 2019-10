AMLO sobre Culiacán: No se puede apagar el fuego con el fuego

No hay impunidad porque no hay contubernio delincuencia-autoridades, asegura al declarar que lo más importante es proteger a las personas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que él respaldó la decisión tomada ayer en Culiacán, Sinaloa, donde se registraron enfrentamientos entre delincuentes y autoridades, “se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres”.

“No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas”, expreso el mandatario federal”, dijo al explicar que se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente, sin embargo hubo una reacción muy violenta y se ponía en riesgo la vida de mucha gente.

“Esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos, no se puede apagar el fuego con el fuego, esa es la diferencia de esta estrategia con lo que han hecho otros gobiernos, nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra”, enfatizó López Obrador en su conferencia de prensa matutina desde Oaxaca.

Lo más importante es proteger a las personas, sostiene

En hechos como los ocurridos de ayer en Culiacán, Sinaloa, lo más importante es la protección de las personas, que no haya muertos, es la paz, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo que si bien cuesta trabajo que esto se entienda, “poco a poco los hechos van a demostrar que esta es la mejor vía”.

“Yo encabezo un gobierno civilista, no es una dictadura militar o un gobierno civil con afanes autoritarios”, expresó el mandatario en conferencia de prensa donde se le preguntó si con este caso se demostró debilidad del Estado mexicano, y dijo: “eso es más que nada una conjetura de los expertos sobre todo de nuestros adversarios”.

Tras afirmar que “el poder no es prepotencia, no es violencia, el poder es humildad, el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás”, López Obrador agregó que no cambiará la estrategia de su gobierno para pacificar al país, además de que se dijo seguro de que seguirá teniendo el apoyo de la gente.

“Lo importante es mantener las convicciones, los principios, no zigzaguear, tenemos una política definida para garantizar la paz y la tranquilidad y ya sabemos lo que no hay que hacer”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

No hay impunidad porque no hay contubernio delincuencia-autoridades, asegura

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no hay impunidad en el caso de Culiacán, donde tras enfrentamientos armados entre delincuentes y autoridades, fue liberado Ovidio Guzmán López , “porque no hay contubernio entre delincuencia y autoridades”.

“Está bien pintada la raya, la frontera de delincuencia y autoridades”, expresó López Obrador en su conferencia de prensa matutina de este viernes donde se le preguntó si la liberación del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ayer en la capital sinaloense, no manda un mensaje de impunidad a la delincuencia.

"Le digo a los mexicanos que tengan confianza, no hay impunidad porque no hay contubernio entre delincuencia y autoridades, está bien pintada la raya, lo de ayer fue una situación donde se valoró que había que proteger la vida de los seres humanos", dijo el mandatario federal.

Agregó que ante la respuesta violenta luego de la captura, “se pensó que eso era lo más conveniente y se actuó de esa forma, creo que hicieron bien los mandos que tomaron esta decisión”, dijo al tiempo que respaldó a los integrantes del gabinete de seguridad que así lo decidieron.

