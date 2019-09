AMLO: “telaraña” burocrática atrasa proyectos como el de universidades BJ

Un “andamiaje burocrático” y una “telaraña de obstáculos administrativos” han frenado la acción del gobierno en casos como el de las Universidades del Bienestar Benito Juárez, las cuales operan sin recursos al menos desde marzo pasado, reconoció a este diario el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“De esto se quejan empresarios, comerciantes, prestadores de servicios… y con razón piden la simplificación administrativa, y eso mismo sucede al interior del Gobierno, se padece igual, lo padecemos todos”.

Él, se dijo partidario de entregar los presupuestos, de manera ágil, con base en el nivel de honestidad de los responsables de programas.

Hace unos días, tocó el tema de las UBBJ en reunión de gabinete: “Dije que si Raquel Sosa, rectora de las universidades, pedía recursos, que se los entregaran, porque es una mujer honesta, íntegra, incorruptible. Depende mucho de la honestidad de los servidores públicos”.

Este modelo es el usado en el proyecto relacionado con la construcción de caminos en municipios de Oaxaca, regidos por usos y costumbres: los recursos son repartidos de manera directa a las autoridades tradicionales y la asamblea comunitaria cuida su uso. “Ahí hay valores, dejan en el campo el maíz que cosechan en trojes, y nadie está pensando en irlo a robar. No lo podemos hacer con otros gobiernos municipales, porque les mandamos el dinero y se lo clavan”.

Crónica describió hace unos días la precariedad de estas instituciones. “Subsisten entre penurias”, definió Luciano Concheiro, titular de Educación Superior. Los alumnos han debido organizarse para comprar plumones o gises, jabón y papel para el baño, e incluso realizar labores de limpieza, mientras los profesores trabajan sin recibir sueldo.

“Es un asunto de trabas administrativas, otro lastre que heredamos. Para robar y poder simular que no se robaba crearon una normatividad excesiva, es muy difícil obtener recursos para ejecutar las cosas, porque es una norma tras otra, de una oficina a otra, lleva muchísimo tiempo”, refirió López Obrador.

“Estamos quitando todo ese andamiaje de simulación, como el gobierno no tenía que llevar a cabo ninguna acción en beneficio del pueblo, crearon redes, toda esta telaraña de obstáculos administrativos: que el oficio de autorización, que la aprobación del consejo, que el visto bueno del director general, que el oficio del subsecretario, que no lo autoriza el secretario, que pasó a la Dirección de Inversiones de Hacienda, que falta la subsecretaría de Egresos, que no lo ha visto el secretario de Hacienda...”

Hay ya mil millones de pesos autorizados para las UBBJ, las cuales se abrieron o construyeron en edificios o terrenos donados por las comunidades.

“Los maestros aceptaron trabajar y esperar a que se les pague en un tiempo, pero ya es demasiado. Estoy seguro que me está escuchando el secretario de Educación Pública y el secretario de Hacienda para que esto se resuelva de inmediato, porque es una preocupación. Lo vamos a atender. Estamos buscando una solución de fondo: simplificar trámites, que no haya burocracia y podamos operar”.

Para inyectar dinamismo al gobierno y atender los problemas de manera directa, el Presidente ha solicitado a secretarios y demás funcionarios de la 4T sumarse a las giras y recorrer comunidades. En suma, “que no estén metidos en las oficinas, que hablen más con la gente y vayan a los pueblos, aunque se trate de servidores públicos del más alto nivel”.

Otra de las estrategias es activar el plan de descentralización, para ubicar a las dependencias federales en estados claves en su ámbito de acción.

“No vamos a olvidar que debemos descentralizar el Gobierno, como lo está haciendo la secretaria de Energía: Rocío Nahle, quien ya está en Tabasco, no sólo tiene oficina en Villahermosa, sino un campamento en Dos Bocas, donde se está construyendo la refinería. Ahora estamos parando al elefante, pero vamos hacia allá”, indicó.