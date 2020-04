AMLO: “Tenemos muchos recursos para salvar al pueblo”

“Estoy haciendo todo lo que sea posible para no contratar deuda porque ¿imagínense, si endeudamos al país? No, y tenemos muchos recursos (...) Yo creo que vamos a tener fondos suficientes para rescatar al pueblo y vamos a salir adelante, dijo este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, en alusión el rescate económico para México, el cual presentará este domingo, por la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus COVID-19.

“No descartamos ninguna posibilidad, pero no nos vamos a ir a la primera, de bruces, con lo que una y otra vez se ha aplicado y ha fracasado (adquirir deuda)”, dijo López Obrador al descartar como primera opción la adquisición de deuda para el rescate económico del país.

La declaración del mandatario surge en alusión a una carta abierta que le dirigen más de una veintena de firmantes, entre ellos el líder moral izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas, en la que piden que convoque a los principales actores sociales y económicos para superar la crisis generada por la emergencia sanitaria y le subrayan que es necesario tomar medidas urgentes, toda vez que los indicadores económicos muestran que habrá una recesión a nivel mundial y afectará de manera importante a México.

Tras esta misiva, López Obrador, fiel a su política de austeridad, señaló que “nosotros tenemos ya una manera de enfrentar esto y estamos seguros de que va a funcionar. Y no descartamos todo lo demás, esto que dicen de que no hay manera, que tiene que haber deuda (...) ¿Para qué quieren más deuda? Yo creo que vamos a tener más recursos para rescatar al pueblo y no descartamos, pero no vamos a ir con lo que una y otra vez ha fracasado”, apuntó.

López Obrador presenta este domingo desde Palacio Nacional su plan económico para reactivar la economía ante la emergencia de salud provocada por el coronavirus.