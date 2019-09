Ana Guevara

...Resulta que Anita no estaba y no dejó a nadie a cargo. Así pues, después de que la 4T —de la que forma parte– se colgó medallas en los Juegos Panamericanos que no fueron gestadas bajo la presente administración federal, ahora el proceso olímpico de Tokio, que sí les toca, inicia con el plantón al hombre que hizo el milagro en el ­sóftbol. ¡Ah que Anita, que se nos vuelve viajera frecuente en este espacio del Abajo!