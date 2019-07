Ana Luisa Bringold, campeona en el Club de Golf La Hacienda

DRIVER.- La nueva campeona de la edición LVI del Torneo Interior Match Play del Club de Golf La Hacienda en la primera categoría, fue Ana Luisa Bringold, quien se llevó una gran victoria. El segundo sitio fue para Qamrra Zaiback y tercera fue Laura Espinosa.

MADERA TRES.- En la segunda categoría la ganadora fue Patricia Buendía, quien logró el trofeo principal, seguida por Teresa Aliseda y en tercero por Alejandra Bolfeta.

MADERA CINCO.- Por lo que se refiere a caballeros, el boliviano Fernando Asbún, del Club Campestre Chiluca, se adjudicó la victoria en la categoría de campeonato, al superar a Andrés Caballero y a Bruno Tostado. En la categoría “A”, José Ramón Moreno superó al favorito Jaime Papadópulos, quien hace algunos años fue presidente del consejo de administración del Club de Golf La Hacienda y la tercera posición fue para Santiago Hinojosa.

HIERRO SIETE.- En la categoría “B”, la victoria fue para César Rodríguez, seguido de Andrés Porrero y Jorge Serrato. En la “C”, el triunfador fue Iñaki Otegui, segundo Imanol Urruzuno y tercero Jorge Romero. En la categoría “D”, se impuso Rolando Hernández, seguido del golfista amateur Tarek Ghannameh y en el tercer sitio Emiliano Espinosa.

HIERRO NUEVE.- Hubo dos categorías. En la categoría “E”, el ganador fue Gustavo Zacarías, seguido de Manuel A. Gamborino y Eduardo López. En la Categoría “E” Especial se impuso Luis Moncada, seguido de Diego Moragues y Carlos Herrera, tercero.

APPROACH.- Por último, en la categoría seniors, para jugadores mayores de 65 años de edad, el campeón fue Jorge Villaseñor, quien les ganó a los favoritos Juan Pablo Gurría y Josué Tamagawa, segundo y tercero respectivamente. Agradecemos la gentileza y apoyo de Susana Gutiérrez de la oficina de campo y golf, de Regino el starter y de los profesionales Rogelio Flores y Alfonso Reyes.

PUTT.- Muy triste y poco agradable nos pareció la edición 148 del Abierto Británico de Golf, ahora llamado The Open Championship 2019, celebrado en la difícil cancha del Royal Portrush Golf Club en Irlanda del Norte. Rory McIlroy, el gran favorito por ser nativo, junto con otros compatriotas, se quedó fuera del torneo por un golpe, después de haber tirado un espléndido 65, seis bajo par. Lo mismo sucedió a figuras relevantes que no pudieron pasar el corte de 143 golpes en dos días de competencia. Rory tiró 144. Tiger Woods tiró 78-70-148 y Phil Mickelson 150 golpes, siete más que el corte. Sólo quedaron jugadores poco conocidos. El ganador fue el Irlandés Shane Lowry, de 32 años, quien ganó su primer torneo “Major”. Nuestras sinceras felicitaciones para Marco Antonio Vega, quien en el hoyo 4 realizó un Hole in One y se llevó un Cadillac XT 2019 en el 50 Aniversario del Torneo Anual del Club Atlas de Guadalajara, evento que tuvo ocho millones de pesos en precios. Felicidades.

