Analizan caricatura política en tiempos de las redes sociales

Los Catrines de la caricatura mexicana: Magú, Boligán, Manuel Falcón, El Fisgón y Helguera se reunieron ayer para hablar de su género periodístico en tiempos de las redes sociales.

En el marco de actividades del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se llevó a cabo el panel Entre catrines te veas. Antonio Helguera señala que este país fue dividido y polarizado desde que nació. “Parece que nos gusta que no se vea, que es un país unido, pero no lo somos. No se va a resolver discutiendo en Twitter. Es una nación de castas con mucho racismo, que no lo queremos reconocer, con mucho clasismo”.

Bulmaro Castellanos Magú comenta que gracias al trabajo crítico de los caricaturistas, es que los gobiernos trabajan bien; mientras que Ángel Boligán dice que en México los partidos son anacrónicos, no tienen ideologías creíbles y considera saludable que exista la crítica de los moneros y sobre todo la tolerancia.

Manuel Falcón ahonda en el comentario de Boligán y refiere a la división entre fifís y conservadores. “Hay una manifestación muy agresiva en redes, en dos segundos hierven las redes con cualquier tema de confrontación. Afirma que la aparición de la era digital trastocó en Guadalajara la forma en que se comunica la sociedad y recomienda a los caricaturistas desaprender del papel y aprender la nueva dinámica del sacudimiento de las redes”.

Rafael Barjas Fisgón no está de acuerdo y considera que la polarización es ficticia. “México es uno de los más desiguales del planeta económicamente, pero la polarización se identifica debido a la evolución de las estrategias de comunicación”.