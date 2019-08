Analizan quitar rejas de San Lázaro; buscan convertirlo en espacio cultural

Las rejas que protegen las 16 hectáreas de la Cámara de Diputados están bajo “un análisis” de ser desmontadas para abrir el Palacio Legislativo al pueblo, una vez que se defina el plan maestro para convertir a San Lázaro también en un espacio para el quehacer y la difusión cultural, un proyecto similar a lo que ocurrió con la exresidencia oficial de Los Pinos, informó ayer Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, quien junto con Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, firmó un convenio de colaboración para arrancar este proyecto, el cual aún no cuenta con un presupuesto que asumirá esta soberanía.

En las oficinas de la Mesa Directiva, funcionaria y legislador detallaron que este convenio también impulsará fomentar el diseño de estrategias, iniciativas de ley, mecanismos e instrumentos para fomentar y difundir la cultura, la historia y las artes, en un marco de participación corresponsable de los sectores público, social y privado, cuyo documento también fue signado por Graciela Báez Ricárdez, secretaria general de la Cámara, en el que se plantea la apertura del Museo y la Biblioteca Legislativa del Congreso de la Unión para llevar a cabo actividades culturales.

“Yo creo que la mejor seguridad del espacio es la cultura”, expresó el diputado presidente con respecto a las rejas que bordean el Palacio Legislativo, pero ésa, añadió, será una decisión que tomarán los diputados.

“Habemos partidarios por el sí, otros por el no. Yo he visto muchos parlamentos por el mundo, y no he visto un Parlamento que tenga una reja”, enfatizó Muñoz Ledo.

Durante la exposición de las ideas para este proyecto se indicó que lo que se busca es la organización de cursos, foros, talleres, seminarios, conferencias y actividades que den espacio a las diversas expresiones culturales.

El diputado de Morena agregó que otro tema que se tratará es el futuro inmediato de carácter físico de la Cámara de Diputados: “El recinto tiene muchas fallas todavía en su funcionamiento, es sumamente irregular estéticamente; entonces, hay que hacer un remozamiento físico y estético, que además ayude, fundamentalmente, a la funcionalidad”.

Dijo que, antes, con la rotación de la Mesa Directiva “se hacían ocurrencias, pero hoy se tiene que poner un alto a las deformaciones y remozar el recinto parlamentario”.

Para Alejandra Frausto Guerrero, el apoyo de la Secretaría a su cargo (Cultura) para enriquecer la vida cultural de la Cámara de Diputados “es importante que esta zona —donde se ubica el Palacio Legislativo— requiere esa oferta artística, y la cantidad de gente que vive alrededor y que tengan posibilidad de acceder a la cultura por medio de una infraestructura tan importante.

“Este sitio es la casa del pueblo y la política de la Secretaría es que nadie quede atrás”, aseguró Frausto.

Consideró que en la Cámara ya hay espacios que funcionan para albergar exposiciones y otras manifestaciones artísticas, pero se debe dar cabida a la pintura y a las artes escénicas, porque es un gran recinto para la cultura”.

La funcionaria federal destacó el hecho de que los legisladores promuevan la cultura a través de las lenguas indígenas, al recordar que las sesiones del Pleno camaral inician con un discurso en idioma originario.

Conmemoran natalicio.“El convenio cobra mayor relevancia al celebrarse el centenario del natalicio del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien diseñó el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Báez Ricárdez subrayó que el objetivo es abrir al público en general el Espacio Cultural San Lázaro, y promocionar distintas expresiones artísticas como la pintura y la escultura.

“Éste es un edificio que está protegido por el INBA y, en ese sentido, debemos cuidar cualquier intervención que se haga en el edificio; es decir, desde pinturas, esculturas, hasta nuevos edificios, jardines; todo lo debemos hacer de manera muy cuidada para que sea estético, para que haga sentido y evitar los parches que luego vemos por aquí y por allá”, destacó la legisladora de Morena.

Finalmente, Muñoz Ledo confió en el que el arranque del ambicioso proyecto, cuya inversión correrá a cargo de la Cámara de Diputados, no demore mucho, pero además para darle siempre continuidad de no concretarse en la actual legislatura.