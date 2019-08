Ancer frena su buen ritmo y desciende posiciones

En la segunda ronda del BMW Championship, BMW Championship, penúltimo certamen de los playoffs de la FedEx Cup que se juega en el Medinah Country Club, el mexicano Abraham Ancer (8 en la FedEx Cup) entregó score de par de campo (72 golpes), que lo descendieron del puesto 17 al 31.

El de Reynosa, inicio la segunda ronda con tres bogeys y un birdie en sus primeros nueve hoyos. Luego embocó tres birdies (hoyos 10, 12 y 13), pero cometió bogey en el 18 para un acumulado de 140 tiros (-4).

Decepcionado Abraham dijo a la televisión. “Fue un poco frustrante. Me sentía muy bien, de hecho mejor que ayer, pero las cosas no salieron como quería. Estamos en un campo que puede comerte muy rápido en el leaderboard, entonces hay que seguir con lo que estoy haciendo”.

Ancer avanzó al Tour Championship, tras el segundo sitio obtenido el pasado fin de semana en The Northern Trust, resultado que también le aseguró un cupo en la Presidents Cup 2019, los majors de 2020 y eventos del WGC 2020.

El mejor latino de la jornada fue el chileno Joaquín Niemann (70 en la FedEx Cup), quien firmó tarjeta de 65 (-7). Su ronda fue la segunda más baja del día, detrás del 63 (-9) de Hideki Matsuyama, quien alcanzó el liderato en Chicago.

El ex número uno del mundo Tiger Woods, repitió vuelta de 71 (-1) y con sus 142 golpes (-2) ocupa el puesto 48 y no podrá llegar a la final, por lo que necesitará mejorar para defender su título en el Tour Championship.