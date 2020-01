Ancer, molesto con la prensa norteamericana

Uno de los momentos más recordados en la temporada 2019 del golf mundial, fue el enfrentamiento que sostuvieron el mexicano Abraham Ancer y el estadunidense Tiger Woods en la Presidents Cup disputada en Melbourne, Australia, el pasado mes de diciembre.

Previo al encuentro, el mexicano declaró su interés por disputar un duelo directo con su ídolo desde la infancia. “Sería un sueño jugar contra Tiger en la Presidents Cup. Me gustaría jugar contra él“, dijo Ancer antes de disputar el Mayakoba Golf Classic en noviembre pasado.

Semanas después, Ancer fue la gran figura del equipo Internacional, ganó tres partidos y sólo perdió el invicto ante Woods en duelo de individuales. Tras esto, Tiger recordó y señaló: “Abe lo quiso y lo tuvo“, fiel a su estilo desafiante contra aquellos que buscan retarlo.

Ayer, previo al Sony Open que se juega desde hoy en Hawai, los reporteros volvieron a consultar a Ancer sobre su enfrentamiento contra Woods y el impacto que tuvo en su carrera. El tamaulipeco manifestó que su deseo era sólo enfrentar a su ídolo.

“Fue una experiencia increíble jugar con mi ídolo, pero no sólo aprendí de golf. También aprendí mucho acerca de los medios y de cómo pueden malinterpretar lo que digo. Fui sacado de contexto en esa situación. Incluso Tiger no supo lo que quise decir realmente, parecía que lo dije de manera arrogante y no fue así”, aclaró.

En cuanto al torneo Sony Open que inicia hoy en el campo de Honolulu, Ancer compartirá salida con los estadunidenses James Hahn y Chesson Hadley. Otro mexicano que tendrá acción será el tapatío Carlos Ortiz.