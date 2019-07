Ancer se despide del Open Británico

Abraham Ancer se quedó a un sólo golpe del corte en su segunda participación en The Open Championship, que se disputa en el Royal Portrush, en Irlanda del Norte, donde el también mexicano Isidro Benítez puso fin a su participación.

La segunda jornada del cuarto Major del PGA Tour, también conocido como el Abierto Británico, deparó muchos dolores de cabeza a varios golfistas del tour, pues además de los mexicanos también quedaron eliminados el local Rory McIlroy, el ex número uno del mundo Tiger Woods, Phil Mickelson, y entre los latinos el chileno Joaquín Niemann y el argentino Emiliano Grillo.

Firmes en el liderato, tras 36 hoyos recorridos, se colocaron el estadunidense J. B. Holmes y el irlandés Shane Lowry con un acumulado de 138 golpes (-8 ) cada uno.

Ancer repitió ayer ronda de 72 golpes (+1) y con suma de +2 no pudo librar el corte en su segunda participación en este torneo. “No metí ningún putt para birdie y salvé muchos pares de lugares difíciles”, sostuvo un decepcionado mexicano aunque no el único, pues McIlroy, favorito por ser local, terminó con el mismo score.

La cara larga de la jornada también fue de Tiger Woods, quien se retiró luego de sumar +6 golpes, uno más que el debutante mexicano Isidro Benítez con +5. Peor le fue a Phil Mickelson, quien con +8 seguro no olvidará la pesadilla que vivió ayer en el Portrush.

Como consuelo Ancer dijo: “En este tipo de campos a veces puedes pegarle bien a la bola y tu score no lo refleja, aquí los birdies son difíciles de caer”. El mexicano ya estaba anticipado y ayer lo comprobó.