Ancer y Johnson jugarán el WGC-Mexico Championship

Abraham Ancer y Dustin Johnson, campeón defensor del WGC-Mexico Championship se comprometieron a jugar la tercera edición de dicho certamen a realizarse en el Club de Golf Chapultepec del 17 al 23 de febrero de 2020.

Ancer clasificó para el WGC-Mexico Championship, tras avanzar al Tour Championship en agosto pasado, en el que llegó a ser uno de los 30 mejores golfistas de la temporada 2019.

Abraham también se convirtió en el primer jugador mexicano en participar en la Presidents Cup como integrante del Equipo Internacional y en la que debutó con un récord de3-1-1.

“Este torneo me ayudó mucho, jugué contra los mejores jugadores del mundo en un campo que no es fácil”, dijo Ancer, quien reanudará temporada en el torneo Sony Open en Hawái

Johnson también participó en la Presidents Cup como miembro del victorioso equipo de EU, tras ganar su lugar en el WGC-Mexico Championship 2019. El estadunidense regresó a competir en el Sentry Tournament of Champions la semana pasada, donde terminó en el séptimo sitio.