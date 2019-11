Ancer y Ortiz alcanzan el Top 10 en Mayakoba

Los mexicanos Abraham Ancer y Álvaro Ortiz tuvieron un buen inicio en la primera ronda del torneo Mayakoba Golf Classic 2019, al colocarse en el Top 10, luego de no haber visto acción el jueves por lluvia en Playa del Carmen.

Ambos firmaron tarjetas de 66 impactos (-5). Abraham no cometió bogeys, anotó seis birdies, mientras Álvaro se apuntó siete birdies y un bogey.

Con los greenes más blandos de lo normal, debido al agua que recibieron en las últimas 24 horas, los jugadores intentaron con mayor riesgo alcanzar la bandera, por lo que se dieron varias tarjetas muy bajas, entre ellas las de Ancer y Ortiz.

“Fue una ronda muy sólida, estar libre de bogeys siempre es positivo”, comentó Ancer.

Ortiz en cambio, declaró que se siente alegre y contento por lo que viene. “Este score me deja emocionado y espero salir mañana (hoy) con la misma solidez“.

Ancer y Ortiz se colocan a cuatro golpes de distancia del líder, el neozelandés Danny Lee, quien firmó 62 (-9).

Sebastián Vázquez entregó tarjeta de 67 (-4) para el sitio 24. Carlos Ortiz, hermano de Álvaro, con vuelta de 69 (-2) se fue a la casilla 44.

Los también latinos Emiliano Grillo y Jhonattan Vegas tuvieron ronda de 70 (-1).