Andrea Cruz le canta al dolor

“En Puerto Rico hay un movimiento muy fuerte con la música, así como en toda la parte del caribe, ya que son lugares de donde proviene la mayor cantidad de música. Acá apoyamos todos los géneros musicales, no importa que no sea urbano o tropical, nosotros mostramos lo que hay en todos los niveles”, expresó en entrevista con Crónica, la cantante Andrea Cruz. De la mano de “Calma dolor, calma”, Cruz refuerza su pasión por interpretar el blues, y que no sea visto como algo coloquial, sino como un estilo que tiene mucho por expresar.

“Además de ser un tema que hace una invitación a sentarse con el dolor como si fuera nuestro mejor amigo. Las baladas siempre tienen algo que contarnos y más aún, si le sabemos poner el sonido de lo que se busca proyectar”, expresó. Luego de haber lanzado su primera producción discográfica en el 2017, y de haber pasado por un proceso experimental en la música para encontrar una identidad, la puertorriqueña se encuentra lista para, en febrero del próximo año, lanzar un segundo material, en el que se enfocará en los sonidos que ha expuesto en este primer sencillo.

“Había hecho antes las cosas como muy acústicas, pero creo que de eso se trata, de ver hacia dónde queremos ir, ahora voy por una línea más sonora y ambiental y que hasta cierto punto suena como en un ambiente de la cinematografía. He evolucionado en la temática y en lo que busco contar”, platicó.

La intérprete no descartó la posibilidad de poder trabajar a dueto con El David Aguilar, y visitar México para ofrecer una serie de conciertos, en donde el público pueda conocer su trayectoria y así, ser cobijada como muchos más lo han sido.