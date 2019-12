Andrés Cepeda visualiza el “Infinito” artístico

El cantante Andrés Cepeda presenta su reciente sencillo “Infinito”, junto al dúo pop Jesse & Joy: “Las colaboraciones nos permiten conocer partes que no creíamos que existían. Este par son unos locos con sus ocurrencias, la verdad que fue todo un reto componer con ellos, fue una de las condiciones que pusieron y me fascinó porque además fueron parte de la producción del sencillo”, compartió con Crónica.

El tema se desprende de su más reciente material discográfico Trece, y aunque es un número cabalístico, para el cantante representa su décima tercera producción musical, la cuenta con colaboraciones en la mitad de canciones que la componen.

“Es una fusión de sonidos nuevos con los que experimenté, tiene mucho que ver con el romanticismo que he manejado desde que comencé mi carrera”, aseguró.

El compositor señaló que ha trabajado en alterno con un proyecto de jazz, unos más de bolero y particularmente en uno vinculado al teatro, mismo que piensa traer el próximo año al país. Se trata de una obra musical en la que cuenta la narrativa de las canciones que ha compuesto, pero con la presencia de actores en escena que van ejemplificando cada palabra y cada estrofa.

El actualmente ganador del Grammy Latino indicó que es parte de la oxigenación de su carrera.