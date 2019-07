Andrés Guerrero, el ingeniero de sonido en Lionshare Studio

Sólo para quienes están dentro de la industria musical y algunos cuantos interesados, es bien sabido que México es una máquina exportadora de talento, pero no me refiero al que está frente a las lentes, sino al que está detrás de las consolas: productores e ingenieros de audio. Uno de esas jóvenes promesas es Andrés Guerrero.

Sólo para quienes están dentro de la industria musical y algunos cuantos interesados, es bien sabido que México es una máquina exportadora de talento, pero no me refiero al que está frente a las lentes, sino al que está detrás de las consolas: productores e ingenieros de audio. Uno de esas jóvenes promesas es Andrés Guerrero.

“En México tenemos el mismo nivel que en Estados Unidos, pero no en las mismas cantidades. Aunque no tenemos estudios tan profesionalizados como allá, sí tenemos al personal, en cuanto a productores e ingenieros que son realmente buenos. Lo que le falta a nuestra industria es el reconocimiento de ese talento, e invertir en estudios y equipamiento técnico”, comentó a Crónica.

A un año de la carrera en SAE Institute México tuvo su primer acercamiento con Humberto Gatica, reconocido productor discográfico e ingeniero, quien se ha hecho acreedor de 16 premios Grammy. Sin embargo fue luego de varias llamadas, correos e insistencias que logró reunirse con Gatica en 2016, trabajando primero como asistente hasta convertirse en ingeniero de Lionshare Studio, por donde han desfilado artistas de talla internacional como Michael Jackson, Barbra Streisand, Michael Bublé o Josh Groban.

A sus 22 años de edad y con apenas 3 años de experiencia profesional, Andrés Guerrero ha trabajado con la Orquesta Sinfónica de Londres, así como con artistas de nivel de Céline Dion, Josh Groban, Ana Torroja y Natalia Jiménez. Actualmente se encuentra trabajando en la nueva producción de Beto Cuevas, la cual incluye el tema principal de la obra Jesucristo Súper Estrella.

Ejemplo del mismo talento, destaca las participaciones de productores como Armando Ávila —Grammy, Latin Grammy, Billboard, ASCAP, BMI, entre otros premios—, el morelense Alan Saucedo —2 Grammy y 5 Latin Grammy— y Kiko Cibrian, que aunque nació en California (EU), la mayor parte de su formación y profesionalización se ha dado dentro de la industria mexicana, actualmente es parte de la producción de Netflix, Luis Miguel: La Serie.