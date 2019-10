Angélica Vale, en el mundo del anime con Seis Manos

En un giro rotundo en su carrera y con las ganas más vivas que nunca de experimentar cosas nuevas, Angélica Vale se mete al mundo del anime y la caricatura con la serie original de Netflix, “Seis Manos”, que además de ser realizada por mexicanos, logra plantear una historia sumamente interesante en ocho capítulos donde los jóvenes y adultos podrán disfrutar de risa, mucha acción y algunas escenas fuertes por lo que la actriz, de 43 años, se mostró muy emocionada durante la función de estreno de la serie, en la que presta su voz a una policía mexicana en un pueblo donde no pasa nada.

“Estoy muy contenta con esta serie y enserio que los mexicanos somos muy buenos para el doblaje. Le doy vida a la agente García en un pueblo de la frontera mexicana donde nunca pasa nada hasta que se presenta una situación donde la magia negra y la mafia están involucradas. Es una serie muy padre que los jóvenes y adultos podrán disfrutar al máximo. Niños no porque sí está algo fuerte”, platicó Angélica Vale.

La actriz mexicana relató cómo fue su preparación para esta serie mencionando que fue todo lo contrario a lo que había hecho durante toda su carrera: las audiciones, el doblaje en inglés y hasta el uso de las malas palabras. “No me gustan a las audiciones, no estoy acostumbrada pero era mucha la insistencia hasta que me animé, grabé mi voz y la mandé. Nunca pensé que me fuera a quedar con el papel hasta que me llamaron diciéndome que les había gustado y me sorprendió mucho”, dijo.

“Llegué un poco a ciegas pero con toda la confianza del mundo, me dejé llevar. Me divertí muchísimo haciendo la serie y lo que más me sorprendió fue que también puedo ser chistosa en inglés y también me sentí rara al decir algunas malas palabras que nunca en mi vida normal me oirán decirlas pero estoy tranquila porque las que las dice es la agente García.” Continua: “Es una serie que tiene mucho futuro y un mensaje que viendo toda la temporada podrá ser descubierto”, finalizó.

Seis manos llegó a la plataforma digital Netflix el pasado jueves tres de octubre donde a lo largo de ocho episodios se mostrará la capacidad mexicana para realizar un anime de calidad en espera de la confirmación de una segunda temporada.