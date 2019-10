Anota Raúl en remontada del Wolverhampton

Raúl Jiménez nuevamente dio el triunfo al Wolverhampton, al cobrar de buena manera un tiro penal que representó la voltereta en el marcador y que dio la victoria al cuadro inglés, por marcador de 2-1 en su visita al Slovan Bratislava de Eslovaquia y se ubicó en segundo sitio del Grupo K de la Europa League.

El equipo eslovaco se puso adelante al minuto 11’ con tanto de Andraz Sporar, pero el francés Roman Saiss empató 1-1 en el 58’. Al minuto 62, Jiménez iba a rematar un centro desde la izquierda; pero fue empujado en el área, por lo que el árbitro ucraniano Yevhenii Aranovskiy no dudó en marcar la pena máxima; la cual convirtió el mexicano un minuto después para el 2-1 final.

Los Wolves se acercan a clasificar a la siguiente ronda del certamen europeo, además de que Raúl ligó dos partidos consecutivos con anotación, luego de marcar también ante Southampton en la Premier League el sábado anterior.

Tecatito Corona juega los 90 minutos en empate del Porto. Con Jesús Corona en el once inicial todo el partido como lateral derecho, el Porto igualó 1-1 ante el Rangers de Escocia en acción de la jornada tres de la Europa League, con lo que ambos equipos suman 4 unidades, pero el cuadro escocés es primero del Grupo G por mejor diferencia de goles.

Gutiérrez titular con PSV y Chicharito no jugó con Sevilla. El mediocampista mexicano Erick Gutiérrez fue titular y se mantuvo en la cancha durante los 90 minutos en el empate sin goles de su equipo PSV Eindhoven ante Lask Linz de Austria, mientras que en Sevilla, el delantero mexicano Javier Hernández no fue convocado, en el triunfo 3-0 del cuadro andaluz ante el F91 Dudelange de Luxemburgo.