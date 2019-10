Ante falta de resultados, Segob analizará alerta de género

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que las alertas de género “no han sido lo que nosotros hubiéramos querido”, por lo que se llevará a cabo una revisión de por qué no han dado los resultados esperados.

Entrevistada luego de inaugurar el 24 Congreso Mundial para la Salud Sexual y XII Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología, afirmó que la Secretaría de Gobernación (Segob) analiza cómo implementar la alerta para tener buenos efectos, pues “de nada sirve dar una alerta de género, si no tienen resultados positivos”.

La ministra en retiro indicó que en el caso de la Ciudad de México se impugnó la resolución judicial para que se implementara la alerta de género, debido a que hubo un exceso en la interpretación de la ley; “no podemos quedarnos con ese precedente”, comentó.

Sánchez Cordero dio a conocer que, incluso, ella misma promovió que se impugnara porque la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que cuando se da la alerta es necesario conformar una red de expertos.

Y en este caso, mencionó, fueron las mismas demandantes y pensamos que no pueden ser las mismas que resuelvan sobre la alerta de género. “Porque hay conflicto de intereses y porque son juez y parte”.

La encargada de la política interna del país reiteró que no es posible quedarse con dicho precedente, “por eso la impugnamos (la resolución), no porque estemos en contra, sino porque queremos una definición precisa de la aplicación de la ley y de su extensión”, puntualizó.

Por otra parte, al ser cuestionada en torno al modo en que habrían sido ejercidas las presiones del expresidente Felipe Calderón en contra del Poder Judicial en los casos de la guardería ABC y de la francesa Florence Cassez, la funcionaria federal dijo que el ministro Arturo Zaldívar, como presidente de la Suprema Corte, es la voz autorizada del Poder Judicial de la Federación.