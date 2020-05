Antes de ser famosos probaron con la docencia

“Tuve que renunciar porque ese escenario era demasiado pequeño. Cuarenta personas no eran suficientes. Quería 40 mil”, dijo Gene Simmons.



“Era malo para enseñar matemáticas y bueno dando clases de música y fútbol”, ha confesado el cantante Sting, quien antes de llegar a alcanzar la fama en la música con The Police, llegó a ser docente en un colegio de monjas y maestro de inglés en una escuela primaria en los años 70.



El músico egresó como pedagogo en el Northern County College of Education de Inglaterra, en 1974, luego comenzó a dar clases en la St. Pauls First School, en Cramlington al noreste de Inglaterra. Se dice que enseñaba matemáticas y que aprovechaba el tiempo en que impartía largos exámenes para escribir sus canciones. Dejó la docencia cuando comenzó a ganar dinero por la música, pero no la olvidó, pues ha sido un impulsor del aumento de sueldos para los maestros, pues asegura que es una importante profesión mal pagada.

Como él, hay un puñado de celebridades que, antes de tomar la decisión de arriesgar sus carreras por vivir de la música y la actuación, probó suerte dando clases a jóvenes prometedores. Crónica hace un recuento de los casos más notables.

Mundo de la música. Otro de los nombres más llamativos en este recuento es el de Gene Simmons, el bajista de la banda de rock KISS, quien en su juventud estudió precisamente para ser docente. Es decir, antes de ser The Demon, en la banda, dio clases a niños de escuela primaria en Spanish Harlem en Nueva York, pero lo recuerda de manera diferente a Sting: “Lo hice por seis meses, y quería matar a cada uno de los niños”.

De hecho, sus métodos no eran tan ortodoxos pues en lugar de pedir a sus alumnos que leyeran a Shakespeare prefería que se acercaran a las historietas de Spider Man. Simmons justificó este método cuando mencionó que era más fácil inculcar el hábito de la lectura de esta manera: “La razón por la que renuncié después de seis meses es porque descubrí la verdadera razón por la que me convertí en maestro. Tuve que renunciar porque ese escenario era demasiado pequeño. Cuarenta personas no eran suficientes. Quería 40 mil”, dijo.

También está el caso de Brian May, guitarrista de Queen, conocido por haberse doctorado en física, sin embargo, antes de obtener ese grado fue maestro de matemáticas durante la primera mitad de los años 70, cuando le ofrecieron un trabajo en Brixton, una zona marginada del Reino Unido: “Lo más difícil de ser maestro era lograr que los alumnos se quedaran quietos”, dijo.

El guitarrista del mítico grupo Queen, después comenzó a dar clases en la Universidad John Moores de Liverpool. Además, en lugar de elegir retirarse cuando el grupo se disolvió, retomó la escritura de la tesis que había abandonado en los 70 cuando la banda comenzó a tener éxito. Incluso, ahora es profesor permanente del Colegio Imperial de Londres.

Por otro lado, antes de ser un músico prolífico y parte del exitoso dúo Simon & Garfunkel, Art Garfunkel fue un matemático increíblemente talentoso. Estaba enseñando esa materia en la Escuela Preparatoria Litchfield en Connecticut justo cuando “Bridge Over Troubled Water”, encontró éxito en las listas de popularidad.

También, la estrella del country Kris Kristofferson tuvo una carrera muy prometedora en el ejército, aceptando un trabajo como profesor de inglés en West Point, antes de desertar para seguir una carrera musical en Nashville en 1965. Por su parte la cantante Sheryl Crow, fue profesora en el Kellison Elementary School de Missouri, tras especializarse en educación musical en la Universidad de Missouri, antes de emprender su carrera musical, además intentó enseñar música en una escuela primaria en St. Louis.

Uno de los casos más recientes es el de Ezra Koenig, vocalista de banda Vampire Weekend, quien, justo después de graduarse de la Universidad de Columbia, a través del programa Teach for America, que ubica a los maestros en algunas de las escuelas más difíciles del país, obtuvo un trabajo como maestro de octavo grado en Brooklyn.

En el mundo del cine y la TV. Siempre preocupado por su condición física, Hugh Jackman fue profesor de gimnasia en la Uppingham School en Londres. De hecho, hace solo cinco años, reconoció a uno de sus antiguos alumnos, interrumpiendo una entrevista durante una alfombra roja.



Otro caso llamativo es el de Laurence Tureaud, mejor conocido como Mr. T, antes de ser descubierto por Sylvester Stallone, fue profesor de gimnasia en la Academia de Carrera Profesional Paul Lawrence Dubar en Chicago. Después de su período como profesor, obtuvo una beca para asistir a la Universidad de Prairie View A&M. Un dato poco conocido como el del mismo Stallone, quien también llegó a ser profesor de educación física.

Jon Hamm, estrella de Mad Men, al graduarse de la Universidad de Missouri, tomó su primer trabajo como profesor de teatro en su alma mater de la escuela secundaria, la Escuela John Burroughs. Incluso llegó a darle clases a Ellie Kemper, con quien fue coprotagonista en Unbreakable Kimmy Schmidt, y Paul Rudd, con quien formó una estrecha amistad.



A otro que no le fue tan bien fue a Liam Neeson, quien estudió para ser docente en el St. Mary's College en Newcastle, Inglaterra, sin embargo, lo dejó después de golpear a un estudiante: “Este niño en particular no quería calmarse, quería interrumpir a toda la clase. Así que me acerqué a él y le pedí que abandonara el aula y que se parara afuera. Lo siguiente que me sacó fue un cuchillo. Mi reacción fue golpearlo, lo que no debería haber hecho, pero me sentí amenazado”, comentó.



También James Franco se matriculó en la Universidad de California en Los Ángeles, en inglés, con especialización en escritura creativa, pero luego se mudó a Nueva York para continuar estudios en Columbia University y en la New York University, en esta última tuvo como primer rol profesional el de impartir un seminario en dirección de cine.

Por su parte Oprah Winfrey ha impartido clases de Dinámicas del Liderazgo en la renombrada Kellogg School of Management de la Universidad de Northwestern en Chicago. Además, en el 2007, fundó la Academia de Liderazgo para niñas marginadas Oprah Winfrey en Sudáfrica. Actualmente, 152 pequeñas reciben educación allí y una clase anual con la presentadora vía satélite.

Otro admirado profesor es el cineasta Spike Lee, quien ejerce la docencia en la New York University (claro, imparte cine), que se encuentra entre las mejores y más prestigiosas universidades de investigación de Estados Unidos. A él le sigue el actor Gabriel Byrne, quien enseñó español e historia en Ardscoil Éanna en Dublín, Irlanda; el actor Andy Griffith, quien enseñó música y drama en la Goldsboro High School en Carolina del Norte y Billy Crystal, como maestro sustituto en el Long Beach Junior High School de Long Island, Nueva York.



Casos más recientes son los de Lin-Manuel Miranda, quien trabajó como profesor de inglés en su antigua escuela secundaria, Hunter College High School (mientras hacía esto escribió su famoso musical In the Heights) y el de Jesse Williams, actor de Grey's Anatomy, quien enseñó estudios estadounidenses, estudios africanos e inglés durante seis años en el sistema de escuelas públicas de Filadelfia.

Finalmente, cerramos el recuento con tres casos mexicanos. Primero Guillermo Arriaga, quien ha impartido clases en Ciencias de la Comunicación e Historia en la Universidad Iberoamericana y en el Tecnológico de Monterrey. Luego Adriana Barraza, quien dio clases de actuación durante una década en el Taller de Perfeccionamiento Actoral de Televisa y Yalitza Aparicio, quien antes de su fama mundial como protagonista de Roma, era maestra de preescolar en Tlaxiaco, Oaxaca.



