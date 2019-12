Antonio Sánchez & Migration: por un mundo digno y humano

Fotos: (Daniel Luna)

Durante el fin de semana se llevaron a cabo diversos conciertos en distintos puntos de la zona metropolitana, sin embargo, uno de ellos destacó por su sensibilidad y la calidad de su ejecución en las inmediaciones del Teatro Angela Peralta, el cual fue orquestado por el exitoso músico Antonio Sánchez.

Considerado como el músico mexicano más reconocido a nivel internacional, recientemente respaldado por un Grammy en la categoría de “Mejor Banda Sonora” por Birdman (2014); así como por las producciones en las que ha participado, como Motherland (2000) de Danilo Pérez o Melaza (2000) y Travesía (2001) de David Sánchez, las cuales estuvieron nominadas. Para 2003, Pat Metheny Group fue premiado en la categoría de "Mejor álbum de jazz contemporáneo" por Speaking of Now (2002), siendo el primer disco lanzado tras la adición de Sánchez a la alineación de la icónica agrupación. Y Michael Brecker se hizo acreedor al premio por “Mejor gran ensamble” en la categoría de Jazz por el álbum Wide Angles en 2004.

Así que tras acumular más de una veintena de colaboraciones con importantes personalidades del jazz, entre los que destacan también John Patitucci, Avishai Cohen, Marcus Roberts, Dave Samuels, Víctor Mendoza, Claudia Acuña y Luciana Souza, el baterista decidió asumir un compromiso con la sociedad y con su carrera, a través de su proyecto como solista, con el cual debutó en 2007 tras el lanzamiento de Migration, uno de sus trabajos más aclamados, el cual ha tomado forma y se ha conceptualizado en el conjunto de músicos que a lo acompañan, presentándose como Antonio Sánchez & Migration, en la que participan actualmente John Escreet (piano y teclados), Orlando le Fleming (bajo eléctrico y acústico – contrabajo) Thana Alexa (voz) y Chase Bird (EWI y saxofón).

Antonio Sánchez & Migration se ha convertido en la punta de lanza de un mensaje que busca empatizar y crear conciencia sobre la falta de humanidad y respeto hacia las personas inmigrantes, con un discurso social y político que se agudizó desde el álbum Bad Hombre (2017).

“Ninguno de nosotros vivimos en el lugar en el que nacimos, entonces para nosotros el hogar es algo muy particular, es de dónde venimos, nuestra sangre, nuestra familia y nuestra tierra”, explicó el compositor previamente a interpretar “Home”, tema que incluye letra escrita por Thana Alexa.

La noche del domingo 15 de diciembre, Sánchez y compañía concluyeron el año presentando su más reciente material Lines in the Sand (Líneas en la Arena), donde aprovechó para hacer énfasis en las problemáticas sociales actuales.

“Este disco que se trata de la experiencia del migrante, soy de la Ciudad de México, me fui a los 21 años de edad, en 1993, a Estados Unidos para probar fama y fortuna, a tratar de conseguir mi sueño que era tocar con los mejores músicos del mundo, afortunadamente tuve una familia que siempre me apoyó y exhortó a que lo hiciera, así que me pude ir legalmente, lo cual no es fácil para muchos de nuestros compatriotas”, explicó.

“Así que este disco no es para nada autobiográfico, sino que es sobre el otro tipo de migrante que está siendo maltratado, demonizado y politizado en el nombre del nacionalismo y el populismo que está erosionando una parte básica del ser humano que es sentir empatía por otros seres humanos que no son tan afortunados como la mayoría de nosotros”, añadió.

“Por eso trato de plantear la pregunta con este trabajo: si por alguna razón a nosotros nos pasara algo similar que a ellos, que tuviéramos que salir de nuestra casa, de nuestra ciudad y de nuestro país debido a la violencia, al cambio climático o por hambre, porque siento que el balance mundial está un momento tan frágil que podría pasar en cualquier momento. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? La respuesta es con dignidad, humanidad y no poniendo a la gente en jaulas”, sentenció.

Y bajo ese ambiente en pro de la defensa de los derechos humanos, invitó a subir al escenario a la compositora veracruzana Silvana Estrada para interpretar el tema de su autoría “El agua y la miel”, y adelantó la noticia de una futura colaboración con ella para su próximo material.

“Es una canción que habla un poco encriptadamente, porque es un poema que escribí sobre las mujeres que desaparecen. Hubo un tiempo en que desaparecieron un montón de mujeres en Veracruz cuando yo era adolescente y eso fue súper fuerte para mí, perder a tantas mujeres en Jalapa y Coatepec”, explicó la autora segundos antes de interpretar la canción simplemente acompañada de guitarra y batería. Otro más que no se incluye en el reciente material pero que tuvo cabida durante la velada fue “Gocta”, tema inspirado en la cascada peruana que lleva el mismo nombre.

Cabe mencionar que la presentación formará parte del documental sobre la vida y trayectoria musical de Antonio Sánchez, el cual lleva rodándose desde hace más de diez años.