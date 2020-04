Anuncia López-Gatell clausura de empresas no esenciales que sigan operando

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, advirtió que el 15 por ciento de empresas con actividades no esenciales siguen operando, por lo que se iniciará un proceso para clausurarlas.

A todas las empresas que se niegan a cerrar, adelantó, se les levanta un acta de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, y se da inicio a un proceso de sanción por parte de la Secretaría del Trabajo y ésta da vista a la autoridad sanitaria “para que realice el procedimiento correspondiente a la clausura y se da vista también al ministerio público para que se realice la investigación correspondiente al posible delito, porque se está hablando de un daño a la salud que puede costar la vida”, puntualizó.

Al rendir el informe diario respecto a la situación de COVID-19 en el país, el funcionario precisó que dichas empresas de actividades no esenciales que se negaron a cerrar están en la Ciudad de México y los estados de México, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Nayarit, Puebla, Baja California, Aguascalientes, Hidalgo y Guanajuato.

Las ramas a las que pertenecen son: automotriz 26 por ciento, así como las dedicadas al comercio, venta o distribución de productos no esenciales -tiendas departamentales, calzado, papelería y decoración que representan el 21 por ciento.

También se encuentran las industrias: textil, 17 por ciento; maderera, 9 por ciento; así como actividades como aeroespacial, maquinado industrial, celulosa y papel, tabacalera, construcción y otras industrias no esenciales 25 por ciento

Consultado respecto a la presencia de elementos de la Guardia Nacional a las afueras de algunos hospitales para resguardar la seguridad del personal de salud, López-Gatell señaló que la guardia nacional “no cambia sus atribuciones legales: tiene la responsabilidad de salvaguardar la seguridad pública y ser auxiliar de las distintas corporaciones para hacer cumplir la ley y mantener la paz pública donde se necesite”.

Cuestionado respecto a quejas de algunos gobernadores de filiación panista por la presunta mala calidad de las batas para médicos, estableció que no hay confrontación con ningún gobernador por ninguna razón “estamos dispuestos escuchar cualquier inquietud que haya respecto a este o cualquier otro tema”.

Explicó que cuando se hicieron llegar insumos médicos, “se les especificó que estos no tienen uso clínico. Esas batas transparentes no tienen una indicación de uso clínico y tampoco es lo que se compró en China, no es lo que vino en los aviones por compra”, sino que se trató de un donativo y son batas de uso muy simple “para el personal comunitario que tiene un riesgo de exposición muy bajo, por ejemplo quien está en la puerta de una dependencia pública haciendo los filtros”.

En su oportunidad, la doctora Gisela Lara Saldaña, titular de la Unidad del Programa IMSS-Bienestar, sostuvo que trabajar con las comunidades indígenas es mucho más sencillo que en las ciudades, “y si les decimos no salgan, no salen, son muy obedientes”, lo que ha dado como resultado que sólo se tengan detectados siete casos confirmados con COVID-19 de los cuales, 4 han sido hospitalizados, tres fueron ambulatorios y de ellos, incluso, uno ya le dieron su alta sanitaria.

