Anuncia López Obrador censo para entregar créditos a comercio informal

El presidente López Obrador explicó que los créditos serán de 25 mil pesos, con la opción de liquidarse hasta en tres años y que los beneficiarios no necesariamente tienen que estar afiliados al Seguro Social.

Para entregar créditos a integrantes del comercio informal, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya inició el censo para tener el registro de las personas que pueden ser beneficiarias de uno del total de un millón de apoyos que se otorgarán desde el Gobierno de México.

"Ya se está levantando el censo para dar crédito a pequeños negocios familiares, a quienes se buscan la vida como pueden, los que ahora están siendo muy afectados por la parálisis económica y la falta de movilidad", dijo.

"Se van a otorgar los créditos, aunque no estén en el Seguro Social (…) se va a otorgar otro millón de créditos a quienes tienen pequeños negocios familiares, la mayoría está en lo que se ha dado en llamar en el sector informal de la economía, que es hasta despectivo decirlo, discriminatorio, porque no es por gusto que estén en el llamado sector informal, es que no hay tenido opciones para estar en el formal", agregó.

En un mensaje difundido en tiempo real en sus redes sociales, el mandatario también llamó a que la población se informe en una nueva conferencia desde este viernes en Palacio Nacional y que se transmitirá por las redes sociales, encabezada por la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín.

Es la primera vez que el titular del Ejecutivo se refiere a la forma en que las personas que tienen un negocio, pero sin registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, podrán tener un crédito de los tres millones que se entregarán.

El sector informal también tendrá derecho a un apoyo crediticio de 25 mil pesos, con un periodo de gracias de 90 días, es decir empezarán a pagar hasta el cuarto mes, con la opción de liquidarlo hasta en tres años.

El titular del Ejecutivo se había comprometido a dar apoyos a comerciantes que tienen negocios como pollerías, fondas, estéticas, carnicerías, vendedores ambulantes entre otros.

