Anuncian horarios del Corona Capital 2019

La décima edición del Corona Capital 2019, que se llevará a cabo los días 16 y 17 de noviembre, dio a conocer los horarios y los escenarios donde se presentarán los artistas participantes.

Los organizadores detallaron que las actividades iniciarán a las 14:00 horas del 16 de noviembre con la presentación de Phosphorescent en el Corona Light y terminará a la medianoche con la participación de The Strokes en el escenario principal.

También se presentarán Shaed, Noah Cyrus, King Princess, The B-52S, Franz Ferdinand, Bad Suns, St. Lucía, Cat Power, Travis, Two Door Cinema Club, Inhaler, Blossoms, Alice Merton, Phantogram, Weezer, Sales, Mija Live, Miami Horror, Poolside, Tycho, Dirty Projectors, Nick Murphy, Pip Blom, Keuning, Georgia, Swmrs, Bruno Major y The Japanese House.

Mientras que, en el segundo día, las presentaciones comenzarán en el escenario Corona a las 14:10 horas con The Front Bottoms y concluirá con la banda Interpol, a partir de las 22:40 horas.

Para los que tanto preguntaban… ¿Y dónde están los horarios? ¡Aquí está su respuesta! Armen su plan y prepárense para celebrar nuestro décimo capítulo como se debe. 😎❤️#CoronaCapital19



Últimos 🎟️ aquí: https://t.co/pv25532mgn pic.twitter.com/xMX7mNge3l — Corona Capital (@CoronaCapital) October 14, 2019

En los escenarios también actuarán The front bottoms, Snail Mail, Two Feet, The Voidz, Bloc Party, Kero Kero Bonito, Car Seat Headrest, Broken Social Scene, The Racconteurs, Billie English, Brutus, Kurt Vile, Sofi Tukker, Flume, Keane, Dear Boy, In the valley bellow, The Midnight, Elderbrook, Max, Polo&Pan, Years&Years, Lucy DAcus, Still Woozy, Yung Bae, Hippie Sabotage y Sharon Van Etten.

Desde su primera edición, el Corona Capital ha reunido a exponentes nacionales e internacionales y ha logrado convertirse en uno de los festivales más importantes de América Latina.

ijsm