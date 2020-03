Aplanar la curva para evitar el contagio del coronavirus

No es que vayamos a echar tortillas como para andar aplanando curvas y masas, lo que pasa mis amigos es que en las matemáticas hay un modelo bastante útil que nos ayuda a mostrar el número de casos a través del tiempo.

Básicamente es una grafiquita como las que hacemos en la primaria en donde ponemos en la parte horizontal el tiempo desde el primer infectado (en este caso) y en la vertical el número de personas infectadas en ese momento. Como todo lo infeccioso en la vida, llegan a pasar dos casos principalmente: uno, en donde todos se enferman a la vez y nuestra gráfica parecerá un plátano y la otra situación en donde nos enfermamos paulatinamente y así formamos la gráfica de un jitomate, lo importante aquí es que el que dependa que sea de una forma o de otra no radica en algo muy complicado, basta evitar el contacto con los demás y así evitar un brote colectivo; eventualmente muchos nos vamos a enfermar, pero la idea con esto de las curvas y gráficas es hacer que no todos al mismo tiempo, necesitemos los servicios de salud, para así no colapsar a nuestras instituciones sanitarias.

No es posible atender a todos a la vez, y es preferible estar en casa tranquilamente, que en un hospital de manera abrumadora, lo digo por experiencia propia.

Así que una de las formas más eficaces para solventar este problema y salir adelante como siempre lo hacemos es utilizar las matemáticas y sus artilugios en nuestro favor.

Las matemáticas no mienten, ni mucho menos, las gráficas.

Twitter: @chicoparticulas