Aplaude Monreal salida de consejeros de CNDH

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, consideró "sano" que cinco de los 10 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hayan renunciado, tras el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como titular del organismo.

"Que los consejeros hayan renunciado, aunque sea en protesta, me parece sano, porque hay que darle una sacudida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Son muy valiosos ellos, los que han renunciado, pero en la sociedad hay muchos más valiosos, que quieren aportar sus experiencias, sus conocimientos", expresó.

En rueda de prensa, el también coordinador de los senadores de Morena aseguró que desde su creación la CNDH ha tenido sus altibajos, “pero ha sido ocupada por un solo grupo” y en esta ocasión será la primera vez que estará a cargo una persona ajena, e insistió en que la renuncia de los consejeros "es natural, porque es un cambio radical".

"Nadie es indispensable en la construcción de un Estado nuevo, de un régimen político nuevo, todos son necesarios, pero nadie es fundamentalmente indispensable, todos son convenientemente necesarios", declaró.

En este contexto, anticipó que en los próximos días el Senado lanzará la convocatoria para sustituir a los consejeros que renunciaron y habrá “sorpresas”, en el sentido de que se van a inscribir mexicanas y mexicanos excepcionales, que quieren que cambie el paradigma de la defensa de los derechos humanos.

Monreal Ávila aseguró que los amparos que se interpongan contra la elección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH son "improcedentes", porque son "actos soberanos del Congreso" establecidos en la Constitución y la ley en la materia.

"Entonces los amparos que se interpongan, 100, 200, miles, tendrán la misma suerte y no prosperará ni la acción de inconstitucionalidad, ni controversia constitucional alguna, porque son de naturaleza totalmente distinta. Es un acto soberano del Senado”, insistió.

Por otra parte, dio a conocer que se comunicó con los coordinadores parlamentarios de las fracciones de oposición para exhortarlos a la "reconciliación", tras el ríspido debate y nombramiento de Piedra Ibarra, pues “a nadie le conviene tener un Senado confrontado”.

“Aunque piensen que la raja política puede ser en beneficio propio, yo no creo que sea eso. El desprestigio es general, contra la institución, quienes crean que se desprestigia al de enfrente pero a mí no me toca el desprestigio está totalmente equivocado”, añadió el senador morenista.

“La prudencia aconseja que ahora hagan un compás, una tregua, un proceso de reconciliación" y “yo tiendo mi mano a la derecha y a los panistas, los priistas, a Movimiento Ciudadano, a los petistas, a todos los grupos parlamentarios tiendo mi mano para decir: reencontrémonos, démosle vuelta a la página, tratemos de continuar reconstruyendo la agenda legislativa por México”, expresó.

havh