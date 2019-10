Aplaude Sheinbaum trabajo de la PGJ en caso Lesvy

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, destacó la labor que la Procuraduría General de Justicia realizó al esclarecer el feminicidio de Lesvy Rivera Osorio y declarar culpable del asesinato a su exnovio.

Luego de que en días pasados un tribunal de enjuiciamiento emitiera el fallo condenatorio por feminicidio agravado en contra de Jorge Luis González Hernández, quien ahorcó a Lesvy con el cable de una caseta telefónica en Ciudad Universitaria en mayo del 2017.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina comentó: “Realmente quiero felicitar a la Procuraduría que estuvo muy atenta al tema; se pasó de una Procuraduría que catalogó en primera instancia como suicidio, al reconocimiento de que hubo un feminicidio”.

Además de ello, destacó la incansable lucha de la madre de Lesvy, quien, en conjunto con diversas organizaciones, fue pieza clave para que el caso no quedara impune y se pudiera lograr justicia,

Días después de la muerte de su hija, Araceli Osorio dijo en entrevista que convivió con la pareja de la joven, quien en ese entonces era el presunto culpable. Incluso cuando la PGJ determinó en 2017 que Jorge Luis quedaba exento de responsabilidades, éste siguió teniendo contacto con la familia para conocer los avances de la investigación.

Pero la madre de la víctima sabía que él era el culpable, no fue hasta mayo del 2018 que la Fiscalía rectificó su versión e informó que Lesvy no cometió suicidio, sino que fue asesinada.

“La Procuraduría confirma que incurrió en negligencias y que eso permitió en un momento que Jorge Luis estuviera impune. Él nos acompañó a velar el cuerpo de mi hija, me preguntaba todo el tiempo cómo iba avanzando el proceso, y yo le informaba porque desconocía el expediente”, dijo Araceli Osorio.

Por esa razón, en mayo de este año la Procuraduría capitalina ofreció una disculpa pública a la memoria de la estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a su familia por las fallas cometidas.

Finalmente, Sheinbaum resaltó que “en todos los casos que tienen que ver con delincuencia en nuestra ciudad, pero en particular los casos de feminicidio porque es un elemento sustantivo para disminuir la violencia hacia las mujeres, que haya justicia”.