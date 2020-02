Apoya tecnología en la música, “pero no dejaré de hacer discos”

Con 45 años de trayectoria y sin mover su propósito de mantener la música mexicana y romántica como estandarte, la intérprete Guadalupe Pineda une su voz por primera vez a la de El Consorcio, mejor conocidos como Mocedades.

“Somos dos agrupaciones que le cantamos al amor, ellos son una generación antes que la mía, pero hemos sido firmes ante lo que queremos dejar en nuestro público. Estamos unidos por un mismo gusto, es complicado mantenerse en la música hoy en día, pero al mismo tiempo, tenemos que seguir en la lucha e innovar con nuestros temas”, expresó Pineda en entrevista con Crónica.

Una carrera llena de altas y bajas, en la que dejó en claro que, una parte de ella se queda arriba del escenario y en cada una de las personas que van a alguno de sus conciertos, pero no todo es felicidad, ya que, “los primeros años tuve que tocar muchas puertas, buscaba darme a conocer y son luchas que hoy en día, me dieron la mejor escuela”, dijo.

Más que una carrera exitosa o llena de fama, como muchos la llaman, Guadalupe compartió que principalmente ella se comprometió con llevar amor a través de sus canciones, y generar una empatía con el público y aportar cosas buenas para su país.

La evolución ha sido parte de su trayectoria, más en estos tiempos donde la “revolución tecnológica ha pegado al disco, ya no es nada parecido a lo que vivimos hace muchos años. Me he integrado a esta revolución, pero no dejaré de hacer discos”, señaló.

Homenaje a los grandes compositores es el nombre que lleva su más reciente álbum, y este año, entrará por enésima ocasión al estudio, para poder ofrecer una vez más música nueva su público: “Me gusta la música nueva, me considero curiosa y versátil, así que vendrán cosas novedosas”, subrayó.

Será este 16 de febrero, que el Auditorio Nacional se engalane al cimbrar con temas como “Eres tú” y “Tómame o déjame”.