Aprueba Senado elevar a rango constitucional programas sociales

Con 91 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó la reforma que eleva a rango constitucional el acceso a los programas sociales con lo cual se obliga al Estado a garantizar la entrega de apoyos económicos a la población con discapacidad permanente y a las personas mayores de 68 años, así como becas a los estudiantes en condición de pobreza y servicios de salud a quienes no tienen seguridad social.

Asimismo se establece la creación de un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, con el fin de que haya extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de estos servicios.

El Gobierno federal destinará más de 447 mil millones de pesos para programas sociales este año, según informó el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unas semanas.

El documento aprobado establece que el Estado deberá garantizar la entrega de un apoyo económico a quienes tengan discapacidad permanente, en los términos que fije la ley, con prioridad a los menores de 18 años, así como a indígenas hasta la edad de 64 años, además de quienes estén en situación de pobreza.

También se determina que las personas mayores de 68 años tendrán derecho a recibir del Estado una pensión no contributiva en los términos que fija la ley. En el caso de las y los indígenas esta prestación se otorgará a partir de los 65 años.

Además, se prevé un sistema de becas para estudiantes de todos los niveles escolares pertenecientes a familias en condición de pobreza para garantizar, con equidad, el derecho a la educación, y se atenderán deficiencias en los servicios de salud.

Morena no aceptó ninguna modificación a la minuta que envió la Cámara de Diputados, incluidas las de sus senadores, para no regresarla de nuevo a San Lázaro, con ello, lo envió de inmediato a los congresos de los estados para acelerar su constitucionalidad y convertirla en ley a la brevedad.

El PAN acusó esta medida como demagógica y aseguró que no es con medidas populistas como se garantizará el avance del país.

“Este gobierno pasará a la historia como el más clientelar, populista y demagogo, no pasará a la historia como el generador de empleos…”, fustigó el panista Víctor Fuentes.

Ironizó que si bien ahora mucha gente recibirá “algún dinerito”, no les dicen que a cambio de eso se agudizará el desabasto de medicinas en los hospitales, ya no habrá becas para estudiantes talentosos.

“Les depositarán dinerito, pero no les dicen que ya no habrá medicinas; a los jóvenes que tendrán donero, pero ya no habrá para cultura o deportes , que ya no habrá para apoyar Pymes y generar empleos”, ironizó.

ijsm