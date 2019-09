Aprueba Senado ley del sistema para la carrera de las y los maestros

Con el grito desde sus escaños y la frase “Morena cumple con Excelencia Educativa” de la mayoría de los 59 senadores de esta bancada, la Mesa Directiva del Senado cantó los votos con que se avaló, en lo general y en lo particular, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Esta es la segunda ley secundaria que aprueba la Cámara de Senadores, de las tres que reglamentan la Reforma Constitucional Educativa realizada en mayo pasado, y que al aprobarse sin cambios el dictamen se envió al Ejecutivo Federal para su promulgación.

Esta ley secundaria garantiza al magisterio una carrera justa y con acciones transparentes, se refuerza la eliminación de la “mal llamada reforma educativa”, promulgada en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que imponía acciones punitivas contras los maestros.

Aunque no se aprobaron reservas para modificar esta ley, se aprobó que se incorporarán en la exposición de motivos precisiones para que quede clara y se protejan los derechos adquiridos de los asesores técnicos pedagógicos, de los cuales hay 11 mil en el país, lo que fue aprobado por la asamblea para que se hagan los ajustes en la parte expositiva del dictamen.

La senadora panista Gloria Núñez expresó que si ahora no se puede hacer ese cambio, para que no se regrese a la Cámara de Diputados, en el futuro se haga una reforma que les dé justicia a los asesores técnicos pedagógicos, que son maestros de maestros, porque no se les está dando la oportunidad de promoción.

En este sentido, el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, señalo que hay un acuerdo para que efectivamente en el futuro inmediato se proponga otra reforma a esta ley para favorecer a los asesores técnicos pedagógicos, que es el artículo 14 transitorio.

Esta ley establece los procesos para la admisión, promoción y reconocimiento magisterial; por ejemplo, la admisión será a través de procesos anuales en condiciones de igualdad, y serán públicas, transparentes, equitativos e imparciales.

Se precisa que la representación del sindicato magisterial tiene el objetivo de garantizar los derechos de los trabajadores, y también se establece la prioridad que tendrán los egresados de las escuelas normales, de la Universidad Pedagógica Nacional y del Centro de Actualización del Magisterio.

Otro aspecto que se incorpora es la promoción y entrega de becas para que los mentores puedan realizar estudios de nivel maestría y se puedan capacitar para un mejor desempeño y en bien de los estudiantes.

En el debate, el senador de Morena, Rubén Rocha Moya, afirmó que es falso que existe la intervención sindical en la confección de las reformas, y aclaró que el Senado ha dado los instrumentos necesarios para que se democraticen los sindicatos, al haber aprobado ya la reciente reforma laboral.

Indicó que habrá procedimientos para la promoción de maestros, y aseguró que ningún procedimiento para las promociones de maestros para un pase automático, sino que tendrán que cumplir requisitos y procedimientos establecidos en la ley.

La discusión de esta ley inició a las 20:32 horas del miércoles y concluyó a las 00:24 de hoy, y posteriormente los senadores continuaron con la discusión del tercer dictamen de la minuta del proyecto de decreto de la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.