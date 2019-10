Aprueba Senado revocación de mandato en el cuarto año de gobierno

El Senado aprobó en comisiones el dictamen de revocación de mandato y consulta popular, donde se establece que serán los ciudadanos con el 3 por ciento de firmas de la lista nominal electoral correspondiente a 17 estados, quienes convocarán a este ejercicio y el INE será el encargado de organizarlo.

Con ello se diluye en este dictamen que sea el Presidente de la República o el Congreso de la Unión quienes convoquen a la revocación de mandato como se pretendía en el documento que defendía Morena.

“El proceso podrá ser solicitado por los ciudadanos con el tres por ciento de los inscritos en la lista nominal. El Instituto Nacional Electoral (INE) estará encargado de la organización, desarrollo, cómputo de la votación y resultados. Éstos podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, establece el documento.

Se precisa que la revocación sólo podrá solicitarse una vez durante los tres primeros meses del cuarto año del periodo constitucional.

Una vez concluido el tercer año de ejercicio del Gobierno, a partir de esa fecha los siguientes tres meses se puede hacer la solicitud.

Con el voto en contra del PAN y la abstención del senador blanquiazul, Damián Zepeda, las comisiones aprobaron en lo general la propuesta, pero dejaron encorchetados algunos apartados en lo particular para su discusión ante el Pleno la próxima semana, como el de la temporalidad o fecha en que debe realizarse.

Asimismo, se establece que en caso de que proceda la revocación de mandato para el Presidente de la República, el Secretario de Gobernación en turno no será quien asuma de manera automática las riendas del país, sino la Cámara de Diputados o el titular de este poder en tanto el Congreso general nombra un nuevo Presidente.

El panista Damián Zepeda celebró los avances que se lograron en este dictamen para que se discuta la próxima semana, pues explicó que se logró que no se realizara en vísperas de la elección intermedia, como pretendía el Presidente de la República y además que fuera a petición de los ciudadanos y no del Ejecutivo.

“Se logró no contaminar la elección, que sea un derecho ciudadano y no del Presidente; ya se logró y son logros de la oposición: que la organice el INE, que se prohíba la publicidad de Gobierno, ya se logró; que quede claro qué pasa si se quita un gobernante, ya se logró”, festejó.

En el caso de los estados, se estableció que las legislaturas locales sean quienes emitan la reglamentación correspondiente para la revocación de mandato para no ponerles “una camisa de fuerza”.

“Hay que calibrar que también somos un país que hay diferencia entre una entidad y otra, no puedes imponer una camisa de fuerza”, explicó la priista Claudia Ruiz Massieu.

Se espera que en la próxima sesión del martes se le dé primera lectura a los dictámenes y se someta a votación del Pleno el jueves 10 de octubre.